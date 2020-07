Wil je er deze zomer even lekker tussenuit met het hele gezin? Je kunt in eigen land blijven, of het buitenland opzoeken. Deze vijf verschillende vakanties met hoge kortingen bieden voor iedereen wat wils.

2 dagen Movie Park Germany met verblijf

Waar: Movie Park Germany, Bottrop Duitsland

Inclusief: 2 dagen entree voor Movie Park Germany t.w.v. 100 euro p.p.

Verblijf: 1 of 2 overnachtingen incl. uitgebreid ontbijtbuffet bij Düsseldorf

Prijs: van 140 voor 55 euro per persoon

Korting: 61 procent

Meer informatie en boeken

Met meer dan 40 spectaculaire attracties en verschillende shows in maar liefst vijf themagebieden sta je garant voor twee dagen vol plezier met de hele familie. Je verblijft in het luxe 4-sterren Wyndham Garden Düsseldorf Mettmann vanwaar je in 35 minuten rijden in het park bent.

Sportieve fietsvakantie van Twente naar Salland

Waar: Van Twente naar Salland

Inclusief: Dagelijks uitgebreid ontbijt en 3-gangendiner

Prijs: Vanaf 299 euro per persoon voor vijf dagen

Korting: 29 procent

Meer informatie en boeken

Speciaal voor de sportieve gezinnen: een fietsvakantie door Twente. Geniet van routes langs de Sallandse Heuvelrug, weilanden, bossen en door pittoreske plaatsen. Iedere ochtend staat er in het hotel een vers en uitgebreid ontbijt voor je klaar zodat je genoeg energie hebt voor een sportieve dag.

All inclusive verblijf in een familiehotel in Oostenrijk

Waar: Mittersill Oostenrijk

Inclusief: Gebruik van de welness- en fitnessruimte

Prijs: Vanaf 205 euro voor een familiekamer

Korting: 39 procent

Meer informatie en boeken

In deze omgeving geniet je van wandel- en fietstochten voor het hele gezin. De bekende Krimmler watervallen vind je vlakbij. Een dagje niet op pad? In het hotel kun je biljarten, kegelen, squashen of ontspannen in één van de sauna's.

Culturele vakantie in de natuur naast de Rijn

Waar: Midden-Rijn gebied

Inclusief: ontbijt en diner (halfpension)

Prijs: Vanaf 95 euro per persoon voor vier dagen

Korting: 41 procent

Meer informatie en boeken

Het lokale hotel Jägerhof ligt aan de Rijn. De burchten Sterrenberg en Liebenstein, die over het plaatsje Kamp-Bornhofen waken, bieden een goed zicht op het Rijndal en de uitgestrekte bossen van Hunsrück en Taunus. Perfect voor gezinnen die van kastelen en de natuur houden.

Zomerse vakantie in Center Parcs Port Zélande

Waar: Center Parcs Port Zélande

Inclusief: Groot privéterras

Prijs: Midweek vanaf 266 euro voor twee personen

Meer informatie en boeken

Deze nazomer even samen uitwaaien aan de Nederlandse kust? Dan is het goed vertoeven in Port Zélande in Zeeland. Vanuit je Center Parcs cottage loop je zo de voordeur uit naar het Grevelingenmeer of het Noordzeestrand. Ideaal voor een dagje plezier met het hele gezin.