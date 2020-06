Vakantie in Ferienhotel Pass Thurn is vakantie op een heel centrale plek. Je kunt vanaf hier alle kanten op. Geniet van de natuur en de omgeving, of blijf lekker een dagje in en rond het hotel. Je boekt je verblijf van 4, 5 of 8 dagen al vanaf 165 euro per persoon.

Meer informatie Drie, vier of zeven overnachtingen

Glas mousserende wijn bij aankomst

Drie, vier of zeven keer een uitgebreid ontbijtbuffet

Dagelijks lunchpakket van het ontbijtbuffet

Hotel beschikt over afgesloten fiets-/motorstalling

Drie, vier of zeven keer een 4-gangenmenu naar keuze óf een buffet

Onbeperkt drankjes van 10.00 - 22.00 uur (frisdranken, koffie, thee, wijn en bier)

Dagelijks gebruik van van de wellnessruimte

Dagelijks gebruik van de fittness-ruimte

Gratis gebruik van Wi-Fi en parkeren bij het hotel (o.b.v. beschikbaarheid)

Prijs: vanaf 165 euro per persoon

Kinderen t/m 11 jaar verblijven gratis

Ferienhotel Pass Thurn

Hotel Pass Thurn ligt in Mittersill en beschikt over een fitnesscentrum, een bar en een restaurant. Alle kamers beschikken over een flatscreen-tv met satellietzenders en een eigen badkamer voorzien van bad en/of douche, toilet en een föhn. Het hotel biedt privéparkeergelegenheid en gratis Wi-Fi. Sommige kamers beschikken ook over een balkon met uitzicht op de prachtige omgeving.

Activiteiten

In de zomer kun je genieten van wandel- en fietstochten.De bekende Krimmler watervallen vind je vlakbij, dit waterspektakel moet je echt gezien hebben.

Een dagje niet op pad? In het hotel kun je biljarten, kegelen, squashen of ontspannen in één van de sauna's. Eten hier is een bijzondere ervaring. Het vlees komt uit de eigen slagerij. Laat de worst- en spekspecialiteiten je goed smaken, er is genoeg.

Let op: in het hotel wordt rekening gehouden met de richtlijnen van het RIVM. Een overzicht van al de maatregelen vindt u op de boekingspagina.

