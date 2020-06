Verblijf 4 dagen in de Luxemburgse Ardennen en geniet van de omgeving en de leuke activiteiten in de buurt. Ontdek de prachtige groene regio en ga er even lekker tussenuit. Je boekt je verblijf al vanaf 99,95 euro per persoon.

Boek hier je verblijf.

Meer informatie Drie overnachtingen in een Comfort Ridderkamer

Drie keer een uitgebreid ontbijtbuffet

Gratis toegang tot Rock Spa Wellness & Beauty Center

Gratis gebruik van de fitnessfaciliteiten

Hotel beschikt over afgesloten fiets-/motorstalling

Pub met beschut terras aanwezig bij hotel

Hotel organiseert fietstochten (tegen betaling)

10 procent korting op mountainbike- en kanoverhuur

Gelegen aan de rivier de Sûre en aan de voet van het kasteel

Prijs: vanaf 99,95 euro per persoon

Boek hier je verblijf

Gourmet & Relax Hotel De La Sure

Gourmet & Relax Hotel De La Sure is een hotel gelegen in het Luxemburgse dorpje Esch-sur-Sûre in een prachtige vallei in de Ardennen. Bij het hotel is gratis parkeergelegenheid aanwezig en het hotelpersoneel spreekt Nederlands.

De kamer biedt vele ontspanningsmogelijkheden en is zeer modern: er is een badkamer met douche, wastafel en haardroger aanwezig. Bovendien is de kamer voorzien van kabel-tv, radio, een kluisje en een minibar.

Laat je culinair verrassen in het restaurant Comte Godefroy. Hier stelt de eigenaar en voormalig lid van het nationale team van Luxemburgse koks je niet alleen een uitstekende Franse keuken voor, maar zijn er ook gerechten die bereid worden met authentieke Luxemburgse streekproducten. In de bar/brasserie is het aangenaam vertoeven bij een koffie, wijntje of een lichte lunch.

Activiteiten

Sport- en natuurliefhebbers zijn bij Gourmet & Relax Hôtel de la Sûre in de Luxemburgse Ardennen aan het juiste adres. De omgeving van het plaatsje Esch-sur-Sûre is ideaal voor een fietstocht of een wandeling vanwege de prachtige groene regio met maar liefst 90 kilometer aan wandelpaden.

Voor meer avontuur kun je in het naastgelegen riviertje de Sûre uitstekend watersportactiviteiten uitvoeren. Het hotel organiseert bovendien zelf fietstochten en verhuurt surfplanken en mountainbikes.

Beklim ook het naastgelegen 12e-eeuwse kasteel en geniet van het prachtige uitzicht dat je vanaf deze plek hebt! De hoofdstad Luxemburg-stad is met de auto goed bereikbaar en is ideaal om een dagje te shoppen. Geniet met mooi weer van de vele zonnige terrassen in deze prachtige stad.

Ben je een wijnliefhebber? Dan is de wijnroute die langs de Luxemburgse Moezel-rivier loopt zeker een aanrader. Daarbij kun je ook kiezen voor wijnproeverijen en cursussen bier brouwen waaraan je deel kunt nemen.

Let op: in het hotel wordt rekening gehouden met de richtlijnen van het RIVM. Een overzicht van al de maatregelen vindt u op de boekingspagina.

Boek hier je verblijf.