Kastelen en wijngaarden in de romantische Midden-Rijn. Verblijf nu 4 of 5 dagen in Hotel Restaurant Jägerhof inclusief ontbijt en diner. Nu tijdelijk met 44 procent korting, van 169 voor 95 euro per persoon.

Meer informatie Drie of vier overnachtingen inclusief ontbijtbuffet

Je verblijft in het hoofdgebouw óf in het bijgebouw afhankelijk van de beschikbaarheid

Drie of vier keer een 3-gangendiner (of buffet) inclusief 2 drankjes (bier/wijn/fris)

Klein afscheidscadeautje

Gratis gebruik van Wi-Fi (in het hoofdgebouw) en gratis parkeren bij het hotel

Prijs: vanaf 95 euro per persoon

Hotel Restaurant Jägerhof

Hotel Restaurant Jägerhof beschikt over 35 kamers en bestaat uit een hoofdgebouw en een bijgebouw. Geniet van de culinaire gerechten die het hotel aanbiedt. Na een drukke dag kun je ontspannen aan de bar van het hotel of genieten van een heerlijk wijntje op het terras. De kamer waarin je verblijft beschikt over een tweepersoonsbed, zithoek, badkamer met toilet, bad en/of douche.

Activiteiten

De burchten Sterrenberg en Liebenstein, die over het plaatsje Kamp-Bornhofen waken, bieden een mooi zicht op het Rijndal en de uitgestrekte bossen van Hunsrück en Taunus. Ook kun je de ruïne burcht Rheinfels bezoeken: een 13e eeuws kasteel.

Heb je zin in om de omgeving vanaf het water te ontdekken? De lokale vaarbedrijven bieden bijzondere boottochten op de Rijn en op de Moezel.

Let op: in het hotel wordt rekening gehouden met de richtlijnen van het RIVM. Een overzicht van al de maatregelen vindt u op de boekingspagina.