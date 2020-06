Oog in oog staan met een brullende leeuw? Of toch liever de strepen van een zebra tellen terwijl je bent omgeven door nieuwsgierige giraffen? In Vakantiepark Beekse Bergen beleef je tal van Afrikaanse avonturen op één dag. Boek nu een verblijf van 4 of 5 dagen in Vakantiepark Beekse Bergen vanaf 299 euro.

Boek hier je verblijf.

Meer informatie Drie of vier overnachtingen op basis van logies

Verblijf in een 4-persoons Chalet Plus of 6-persoons Jungalow

Onbeperkt entree tot Safaripark Beekse Bergen en Speelland Beekse Bergen

Het park beschikt over een subtropisch zwembad

Animatieteam aanwezig tijdens Nederlandse schoolvakanties en weekenden

Park ligt op 10 minuten rijden van het centrum van Tilburg

Prijs: vanaf 89 euro per pInclusief bedlinnen en eindschoonmaakersoon

Inclusief AttractiePas met onbeperkt toegang tot 6 dagattracties

Gratis Wi-Fi en parkeren

Prijs: vanaf 299 euro per accomodatie

Boek hier je verblijf

Vakantiepark Beekse Bergen

Vanuit je comfortabele huis op Vakantiepark Beekse Bergen stap je zo het park in en sta je oog in oog met de Big Five. Op dit sfeervolle familiepark hoef je geen moment stil te zitten. Het junglebad is perfect voor uren spetterplezier en het naastgelegen Victoriameer verkennen op een waterfiets is een echte aanrader. Daarnaast is er in de zomer en de weekenden een animatieteam aanwezig voor kinderen tot en met 12 jaar.

Activiteiten

In het grootste wildlife park van Nederland ontmoet je 1.500 dieren in hun natuurlijke omgeving. Liever een dag vol spectaculair speelplezier en waterpret? Kom dan naar Speelland Beekse Bergen. Dit speelparadijs staat garant voor urenlang speelplezier, hier kun je lekker spelen op en rondom de schommels, trampolines, mini-golfbaan, ballenberg en ál die andere attracties.

Of kom lekker plonsen in het subtropische Junglebad. Met de gratis AttractiePas die je ontvangt, heb je tijdens je verblijf op Vakantiepark Beekse Bergen naast toegang tot Safaripark en Speelland Beekse Bergen ook toegang tot onder andere Dierenrijk Nuenen en ZooParc Overloon.

Let op: In het vakantiepark wordt rekening gehouden met de richtlijnen van het RIVM. Zo is het bijvoorbeeld noodzakelijk om uw bezoek aan het zwembad te reserveren. Een overzicht van al de maatregelen vindt u op de boekingspagina.

Boek hier je verblijf.