Gelegen midden in Twente vind je Resort Bad Boekelo waar je volledig tot rust komt. Boekelo is een rustiek gelegen plaatsje dat staat voor pure beleving en ontspanning. Op de dag van aankomst geniet je van een heerlijk 3-gangendiner in het hotel-restaurant. Boek het 3-daagse verblijf vanaf 89 euro per persoon.

Twee keer een uitgebreid ontbijtbuffet

Een 3-gangendiner van de chef op dag van aankomst ter waarde van 33,50 euro per persoon

Gratis gebruik van Wi-Fi en parkeren bij het hotel

Hotel gelegen in bosrijke omgeving

Prachtige fiets- en wandelomgeving in Twente

Prijs: vanaf 89 euro per persoon

Resort Bad Boekelo

Resort Bad Boekelo biedt moderne kamers aan die zijn voorzien van telefoon, broekenpers, bureau en een zithoek. In de badkamer vind je een bad en/of douche met toilet en een haardroger. Alle kamers beschikken over gratis draadloos internet.

Zin in een kopje koffie of verfrissend drankje? Bestel iets lekker in de Coffee Lounge. Voor een heerlijke zithoek en een wijntje, lunch of snack kun je terecht in de sfeervolle lounge, die dagelijks is geopend tot 00.00 uur ’s nachts. Dineren kun je uitstekend in Restaurant Moods, waar allerlei gerechten uit de streek en internationale specialiteiten worden geserveerd.

Op en rondom het landgoed worden diverse sportfaciliteiten aangeboden op het gebied van outdoor activiteiten en tennis. Verder kun je heerlijk zwemmen, bowlen en relaxen in het beauty- en wellness center in het hotel.

Activiteiten

In de directe omgeving van Resort Bad Boekelo vind je vele wandel- en fietspaden die je door het mooie Twentse landschap, de bosrijke Duitse grensstreek en schilderachtige dorpjes leiden. Bewonder de kasteeltuinen, heidevelden en kronkelige beekjes.

Zin in een dagje stad? Bezoek de stad Enschede, met vele winkels, het Rijksmuseum Twente en vele historische gebouwen.

Let op: De wellness is gesloten tot 1 juli. In het hotel wordt rekening gehouden met de richtlijnen van het RIVM. Zo is het bijvoorbeeld noodzakelijk om uw ontbijt, lunch en diner te reserveren. Een overzicht van de maatregelen vindt u op de boekingspagina.

