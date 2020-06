Op een actieve en ontspannen manier de prachtige regio's Twente en Salland verkennen: dat kan met deze 5-daagse fietsvakantie waarbij je verblijft in 2 verschillende, comfortabele hotels in Delden en Raalte. Boek deze fietsvakantie nu vanaf 299 euro per persoon.

Boek hier je verblijf.

Geniet van prachtige routes langs de Sallandse Heuvelrug, weilanden, bossen en pittoreske plaatsen. Iedere ochtend staat er in het hotel een vers en uitgebreid ontbijt voor je klaar zodat je genoeg energie hebt, en 's avonds kun je na een hele dag op de fiets op krachten komen met een heerlijk 3-gangendiner. Tijdens deze reis fiets je op je eigen meegebrachte fiets, er is geen fietshuur inbegrepen.

Meer informatie Vier overnachtingen op basis van halfpension

Twee overnachtingen bij Hotel Wapen van Delden in Delden

Twee overnachtingen bij Hotel De Zwaan in Raalte

Dagelijks uitgebreid ontbijt en 3-gangendiner

Bij aankomst een welkomst-fietstasje inclusief de fietsroutes

Koffie en thee faciliteiten op de kamer

Bagagetransport

Toegang tot het binnenzwembad

Ter plaatse keuze uit meerdere fietsroutes (25 tot 80 km)

Gratis gebruik van Wi-Fi en parkeren bij de hotels

Prijs: vanaf 299 euro per persoon

Hoe ziet de reis eruit?

Dag 1: Delden

Hotel Wapen van Delden in Delden inclusief ontbijt en 3-gangendiner

Je arriveert in het mooie en historische Delden, in de regio Twente waar je zult overnachten in het comfortabele Hotel Wapen van Delden. Het hotel ligt direct aan de hoofdweg van het centrum en op steenworp afstand van het prachtige landgoed Twickel met zijn kasteel, landerijen, prachtige parken en bossen. 's Avonds in het hotel kun je aanschuiven voor een heerlijk 3-gangendiner.

Dag 2: Delden

Hotel Wapen van Delden in Delden inclusief ontbijt en 3-gangendiner

Na een goede nachtrust staat er een vers ontbijt voor je klaar. Hierna pak je de fiets om een prachtige route te fietsen. Na een actieve dag kun je in het hotel nog even nagenieten van de mooie fietstocht. 's Avonds kun je aanschuiven voor een heerlijk 3-gangendiner.

Dag 3: Delden - Raalte (ca. 41 km)

Hotel De Zwaan in Raalte inclusief ontbijt en 3-gangendiner

Na het ontbijt fiets je naar het volgende hotel in Salland. Je bagage wordt getransporteerd naar het nieuwe hotel. Geniet onderweg van het prachtige landschap en de ongerepte natuur. Stop onderweg bij een lokale boer of bakker voor lekkere streekproducten. De fietstocht komt uit in het plaatsje Raalte. De kok zal s avonds een heerlijk 3-gangenmenu bereiden.

Dag 4: Raalte

Hotel De Zwaan in Raalte inclusief ontbijt en 3-gangendiner

Na een vers ontbijt is het tijd voor de volgende fietstocht. Onderweg kom je langs diverse landgoederen, kastelen en bezienswaardigheden. Verken ook zeker het gezellige centrum van Raalte. 's Avonds kun je weer aanschuiven voor een heerlijk 3-gangendiner.

Dag 5: Raalte: terug naar huis

Uitgebreid ontbijtbuffet



Na het ontbijt check je uit en fiets je terug naar het starthotel in Delden, waar je auto staat. Je bagage wordt vanuit Raalte naar Delden getransporteerd.

Let op:

Als een accommodatie niet meer beschikbaar is, verblijf je in een andere, maar gelijkwaardige accommodatie.

Er is geen fietshuur inbegrepen: het is een reis met eigen fiets.

Ter plaatse bij het hotel heb je de keuze uit meerdere fietsroutes die variëren van 25 tot 80 km.

Er wordt rekening gehouden met de richtlijnen van het RIVM. Zo zijn er wat extra hygiëne maatregelen van toepassing. Op de boekingspagina vind je een overzicht van de maatregelen.

