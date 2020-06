Verblijf 3 dagen in het luxe 4-sterrenhotel The Fallon Hotel Alkmaar. Je verblijft in het voormalig gevangenisgebouw Schutterswei, tevens zijn hier de opnames voor de serie Celblok H opgenomen. Boek nu je verblijf vanaf 99,50 euro per persoon.

Meer informatie Twee overnachtingen

Twee keer een uitgebreid ontbijtbuffet

Een welkomstdiner (op de dag van aankomst) ter waarde van 32,50 euro

Gratis gebruik van Wi-Fi en chroomkast in tv voor gebruik van Videoland en Netflix

Het is mogelijk om fietsen te stallen bij het hotel (achter slot). Er zijn ook fietsen te huur bij het hotel (tegen betaling)

Prijs: vanaf 99,50 euro per persoon

The Fallon Hotel Alkmaar

The Fallon Hotel ligt in het sfeervolle Alkmaar nabij het strand van Bergen en Egmond aan Zee. The Fallon Hotel Alkmaar is gevestigd in het voormalige gevangenisgebouw Schutterswei. Het hotel is het decor geweest voor de opnames van de serie Celblok H.

Het hotel is voorzien van restaurant, bar en een tuin. Tevens beschikt het hotel over 24-uursreceptie, gratis Wi-Fi en een fitnessruimte. De kamers zijn voorzien van airconditioning, flatscreen-tv, bureau, Nespressomachine en een waterkoker. De badkamer is uitgerust met een inloopdouche, wastafel, föhn en toilet.

Activiteiten

Vanaf het hotel loop je in ongeveer 15 minuten het centrum van Alkmaar in. Dwaal door de stad langs monumentale panden, grachten en musea of kies voor een dagje winkelen. Alkmaar staat bekend als kaasstad, iedere vrijdag ochtend is dan ook de wereldberoemde kaasmarkt. Aanschouw het spektakel met de kleurrijke hoeden van de kaasdragers, de kaasdragers en de gezellige drukte.

Alkmaar leent zich ook uitstekend voor mooie wandel en fietsroutes. De stad ligt namelijk te midden van polders, natuur, duinen en het strand. Huur een fiets of breng je eigen fiets mee en bezoek het strand van Bergen (11 km) of Egmond aan Zee (9 km). Ga hier lekker wandelen, neem een heerlijke verfrissende duik in de zee of ontspan in de duinen. Bezoek de vuurtoren van Egmond aan Zee of wandel over de gezellige boulevard.

Let op: in het hotel wordt rekening gehouden met de richtlijnen van het RIVM. Zo is het bijvoorbeeld noodzakelijk om uw ontbijt, lunch en diner te reserveren. Een overzicht van de maatregelen vindt u op de boekingspagina.

Boek hier je verblijf.