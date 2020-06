Verblijf 3 of 4 dagen in het 4-sterren Van der Valk Hotel Sassenheim-Leiden. Het hotel is de ideale uitvalsbasis om er heerlijk op uit te gaan in de omgeving. Geniet van een dagje aan het strand, of bezoek de stad Leiden. Boek je verblijf vanaf 85 euro per persoon.

Boek hier je verblijf.

Meer informatie Twee of drie overnachtingen

Twee of drie keer een uitgebreid ontbijtbuffet

Upgrade naar Deluxe kamer mogelijk

Noordwijk aan Zee op slechts 8 km. van het hotel gelegen

Gratis gebruik van fitness- en saunafaciliteiten

Prijs: vanaf 85 euro per persoon

Boek hier je verblijf

Van der Valk Hotel Sassenheim - Leiden

Je verblijft in een Comfort- of Deluxe kamer. De ruime Comfort kamers zijn uitgerust met comfortabele boxpring bedden en voorzien van een luxe badkamer inclusief ligbad met douche, haardroger en verschillende toiletartikelen. De Deluxe kamers zijn praktisch ingedeeld met voldoende opbergruimte voor kleding, waardevolle spullen en een laptop. De open badkamer is voorzien van een ruime douchecabine met regendouche. De verlichting in de kamer is naar persoonlijke voorkeur te regelen. Alle kamers beschikken over een balkon en de allernieuwste klimaatbeheersingssystemen.

In Restaurant Nest geniet je van culinaire à la carte gerechten, bereid in de open keuken. Zin in iets anders? Reserveer een tafel in OZZO Oriental Restobar. Hier worden heerlijke sushi en andere oriëntaalse gerechten bereid. Ookverrassen de bartenders je graag met hun befaamde cocktails en gin-tonics.

Activiteiten

Het strand van Noordwijk aan Zee ligt op slechts 8 kilometer afstand van het hotel. Daarnaast kun je de stad Leiden bezoeken met zijn interessante bezienswaardigheden, pittoreske steegjes en gezellige restaurants.

In de omgeving van het hotel zijn tal van leuke wandel- en fietsroutes die je meenemen naar de mooiste plekken uit de regio. En dankzij de centrale ligging van het hotel - nabij de A44 en op 15 minuten lopen van het treinstation – ben je snel in Amsterdam of Den Haag.

Let op: in het hotel wordt rekening gehouden met de richtlijnen van het RIVM. Zo is het bijvoorbeeld noodzakelijk om uw ontbijt, lunch en diner te reserveren. Een overzicht van de maatregelen vindt u op de boekingspagina.

Boek hier je verblijf.