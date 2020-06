Laat je verrassen door de pure smaakbeleving van deze selectie van 12 duurzame wijnen. De druiven uit deze wijnen zijn allemaal duurzaam geteeld, en dat proef je. Bestel het wijnpakket nu met 21% korting van 226 voor 179 euro.

Inhoud 2x Topf Green Gruner Veltliner

2x Sipio Pecorino IGP Terre di Chiete

2x Karl Pfaffmann Pauline Grauburgunder Reserve

2x Kobal Haloze White Cuvee

2x Terre Promise cotes de Provence Rosé Bio

2x Castillo de Aresan Terruno Bio & Vegan

Specificaties Levering: Gratis

Levertijd: 3-5 werkdagen

Prijs: 179 euro

Topf Green Gruner Veltliner

De ‘Green’ is een duurzame Grüner Veltliner voor elke gelegenheid. Een Gruner Veltliner die verschilt van andere: je moet het zien en je moet het proeven. Green is de levensvreugde van het Kamptal met veel fruit, elegantie, ongecompliceerd - een wijn voor elke dag. Helder lichtgeel, fris mineralig en met kruidige aroma’s, mooi fruit zoals appel en citrus.

Sipio Pecorino IGP Terre di Chiete

Di Sipio is een Italiaans wijnhuis met een lange historie en eigen productie. De druiven voor deze wijn worden biologisch geteeld op het eigen landgoed en vervolgens met de hand geplukt en verwerkt. Een strakke droge Pecorino. Geuren van vers fruit en bloemen, een volle body met een fijne zuurgraad.

Karl Pfaffmann Pauline Grauburgunder Reserve

Op het landgoed van Pfaffmann wordt al decennia duurzaam verbouwd, vanuit de gedachte dat dit het beste voor de druiven en de smaak is. Deze Grauburgunder is een eerbetoon aan de kleindochter Pauline en wordt samengesteld uit de strengste selectie druiven. Aroma’s van ananas, pruimen en citroengras. Lange, bloemige afdronk met tonen van karamel en sandelhout.

Kobal Haloze White Cuvee

Het merk Kobal plaatst de wijnen van de geselecteerde wijngaarden van Sloveens Stiermarken (Štajerska) op de wijnkaart van de wereld. Het merendeel van de wijnen komen van de wijngaarden op steile hellingen van Haloze die voornamelijk uit mergel bestaan. De wijnstokken zijn gemiddeld meer dan 35 jaar oud. Net als het klimaat, de bodem en de locatie van de wijngaarden zijn Kobal-wijnen uitzonderlijk en uniek. Deze heeft een mooi boeket van vers fruit en wordt aangenaam aangevuld door speelsheid van kleine bubbels in de smaak. De geur en de smaak doen denken aan citrusvruchten, zoals citroenen en limoenen.

Terre Promise cotes de Provence Rosé Bio

Dat terroir te proeven is in een wijn laat deze rosé uit de Provence wel zien. Het kalkachtige terroir van de Montagne Saint Victoire is duidelijk aanwezig en is mooi geïntegreerd in het rijke mooi roze gekleurde sap dat verkregen is uit Grenache, Syrah en Mourvédre druiven. Deze wijn ruikt naar verse bloesem, framboos, rode bes en bosaardbei en heeft een elegante afdronk. Heerlijk bij rauwe tonijn, zomerse visgerechten en als aperitief.

Castillo de Aresan Terruno Bio & Vegan

Deze wijn wordt in gelimiteerde oplage geproduceerd van de best geselecteerde wijngaarden. De blend wordt volledig gerijpt in kleine Frans-eikenhouten vaten, en is het pronkstuk van Castillo de Aresan. Dankzij de geografisch gunstige ligging op 750 meter hoogte en het klimaat is het mogelijk voor Aresan om hun druiven 100% organisch te verbouwen. Daarnaast worden er geen dierlijke eiwitten gebruikt om de wijn te filteren wat het ook nog eens een 100% vegan wijn maakt. Dit pronkstuk heeft intens fruitige en kruidige tonen met aroma's van rijp fruit zoals cassis, braambes en bloemen zoals viooltjes. Vol in de smaak met een elegante afdronk.

Over Vinobox

Vinobox is onafhankelijk en kan daarom samenwerken met de beste wijnspecialisten. Hierdoor bieden zij echte kwaliteit. Bij Vinobox vind je alleen wijnen met de beste prijs–kwaliteit verhouding. Elke Vinobox is een verrassingspakket en wordt gratis geleverd in een mooie cadeauverpakking, inclusief notitieblaadjes waar je naast je eigen smaaknotities ook de wijnbeschrijvingen kan vinden.