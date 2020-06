Toe aan een nieuwe iPhone, maar wil je niet de hoofdprijs betalen? Met een iPhone van Forza bespaar je al snel tot wel 60 procent. Forza is één van de weinige bedrijven in Nederland die beschikt over het Keurmerk Refurbished. Hierdoor weet je zeker dat je een betrouwbare aankoop doet. Iedere iPhone is op meer dan vijftig punten gecheckt. Hierdoor is ieder toestel technisch helemaal in orde en bovendien zo goed als nieuw. Daarbij krijg je twee jaar garantie, ook op de batterij. Bestel nu jouw iPhone 8 of iPhone X tegen een zeer scherpe prijs.

Met een keuze voor Forza Refurbished maak je ook een duurzame keuze. Forza Refurbished gelooft in een betere wereld, waarbij het streven naar duurzaamheid een belangrijke keuze is. Dankzij het investeren in refurbished lever je actief een bijdrage aan:

Energiebesparing

Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen

Materiaalbesparing

Minder gebruik van schaarse delfstoffen

Vermindering van gevaarlijk afval en toxische stoffen

Kostenbesparing

iPhone 8

Een iconisch design, krachtige processor en luxe glazen achterkant. Met de refurbished iPhone 8 haal je een veelzijdige én voordelige iPhone in huis voor maar liefst 299 euro.

Meer informatie Verkrijgbaar in de kleuren: Red, Gold, Silver, Space Grey

Opslagruimte: 64GB, 256GB

A11 Bionic-processor

12 megapixel-camera

Glazen behuizing en draadloos opladen

Touch ID voor authenticatie en Apple pay

Bij aankoop van een refurbished iPhone 8 ontvang je standaard twee jaar garantie, de nieuwste iOS-versie en een gratis lightning kabel met adapter

Prijs: vanaf 299 euro

iPhone X

Deze jubileum-topper is voorzien van slimme technieken, zoals Face ID en draadloos opladen. Daarbij is de iPhone X uitgerust met een fraai 5.8 inch OLED-scherm en een dubbele 12 megapixel camera met meerdere cameraopties. Met de refurbished iPhone X haal je het beste van Apple in huis voor maar liefst 439 euro.

Meer informatie Verkrijgbaar in de kleuren: Space Grey, Silver

Opslagruimte: 64GB, 256GB

A11 Bionic-processor

Twee keer een 12 megapixel-camera: groothoek- en telelens

Glazen behuizing en draadloos opladen

Face ID voor authenticatie en Apple pay

Bij aankoop van een refurbished iPhone X ontvang je standaard twee jaar garantie, de nieuwste iOS-versie en een gratis lightning kabel met adapter

Prijs: vanaf 439 euro

