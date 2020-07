Veel mensen willen op dit moment iets veranderen. In hun manier van leven. Op hun werk. In hun functioneren. Maar hoe pak je dat aan? Hoe begin je? En belangrijker nog: hoe zet je door? In deze nieuwe leergang neemt Ben Tiggelaar je mee in de psychologie en praktijk van het ‘nieuwe dingen doen’.

De leergang is verdeeld in drie stappen:

Een interactief live-programma onder leiding van Ben Tiggelaar (18 september). Jouw persoonlijke innovatieplan met inspiratieshots en live coaching. Mastermindsessie met Ben Tiggelaar (25 september).

Meer informatie Waar: Deze live leergang volg je op locatie én thuis

Wanneer: Vrijdag 18 en 25 september 2020

Prijs: 495 euro exclusief BTW

Programma

Deel 1: live-programma met Ben Tiggelaar

Op vrijdag 18 september neem je deel aan een live-seminar met Ben Tiggelaar. Ben heeft een splinternieuw programma samengesteld: inspirerend en activerend. Vol slimme gedragswetenschap en heel veel concrete, persoonlijke tips en inzichten.

10:00 tot 11:15: Een nieuwe persoonlijke koers bepalen: zo doe je dat

11:45 tot 13:00: Alles over effectief doelen stellen en prioriteiten bepalen

13:45 to 15:15: Hoe kom je van mooie plannen naar dagelijks gedrag dat werkt?

15:45 tot 17:00: Krachtige support die je in beweging brengt

Deel 2: Jouw persoonlijke innovatieplan

Na het live-seminar ga je aan de slag met jouw persoonlijke innovatieplan. Dit doe je niet alleen. Je wordt op een unieke manier geholpen:

Zelfstudie: een toolkit vol verdiepingsmateriaal met door Tiggelaar geselecteerde podcasts, artikelen en video's. Daar ga je in je eigen tempo mee aan de slag.

Coachsessie: een één-op-één sessie met een coach die door Ben persoonlijk getraind is. Je kunt zelf de coach, de dag en het tijdstip van de sessie kiezen.

Deel 3: Mastermindsessie met Ben Tiggelaar

Heb je nog vragen? Op vrijdag 25 september van 11:00 tot 13:00 geeft Ben Tiggelaar antwoord. Een sessie vol inspiratie en support.

Deze mastermindsessie volg je online vanaf je thuiswerkplek.

Bekijk het hele programma.

Over Ben Tiggelaar

Dr. Ben Tiggelaar studeert al meer dan 30 jaar op leiderschap en verandering. Als journalist, docent en gedragwetenschapper, maar ook als ondernemer, echtgenoot en vader.

Acht van Bens boeken stonden op nummer één in de Nederlandse management top 100. Daarbij schrijft Ben wekelijks een column over werk en leven voor NRC en interviewt hij experts over persoonlijk leiderschap voor BNR. Ben interviewde talloze grootheden over leiderschap en verandering, onder wie: Stephen Covey, Daniel Kahneman, Henry Mintzberg, John Kotter, Simon Sinek en Barack Obama.

MBA in één dag, het vorige seminar van Ben en Denkproducties, is met 22.345 deelnemers het meest succesvolle Nederlandse managementseminar ooit.

Ook is Ben visiting professor aan IE Business School in Madrid (een van de topinstituten in Europa, volgens The Economist en Financial Times). Ook verzorgt hij regelmatig gastcolleges aan de Vlerick Business School en de Vrije Universiteit.

