Vanuit dit prachtige park loop je via een vlonderpad zo naar het brede strand waar het water lange tijd ondiep is. Perfect dus voor kleine kinderen. Langs het strand loopt een kilometerslang wandel- en fietspad. Boek nu je verblijf van vier, vijf of acht dagen vanaf 99 euro.

Meer informatie Drie, vier of zeven overnachtingen op basis van logies

Verblijf in een lodge voor vier personen

Gratis gebruik van Wi-Fi en gratis parkeren bij de lodge

Park gelegen direct achter de duinen

Prijs: vanaf 99 euro per accomodatie

Vakantie te boeken tot en met 17 juni

Roompot Beach Resort Nieuwvliet-Bad

Het vakantiepark ligt aan de Zeeuwse kust waardoor je binnen een mum van tijd op het strand staat. De accommodaties zijn modern ingericht en hebben grote ramen die zorgen voor veel licht. Dit geeft een gezellig en ontspannen gevoel zodra je de lodge binnenloopt.

Wanneer je 's morgens in de stemming bent voor vers brood, dan is er een broodjesservice beschikbaar op het vakantiepark. Er is ook een restaurant en snackbar in de buurt mocht je niet zelf willen koken.

Activiteiten

Huur een van de elektrische fietsen die op het park aanwezig zijn en maak een tocht langs de kust naar Sluis of Cadzand, twee typisch Zeeuws-Vlaamse stadjes waar het bourgondische leven voorop staat. Of zoek het net over de Belgische grens in het mondaine Knokke-Heist, dat met zijn designerwinkels, luxe strandbars en heerlijke bistro's een van de populairste badplaatsen is onder de Vlamingen.

Natuurschoon is er ook, bij natuurgebied het Zwin of het nabijgelegen De Verdonken Zwarte Polder, waar je heerlijk kunt wandelen. Een vers lekkerbekje haal je in het gezellige vissersdorp Breskens.

Let op: Roompot Beach Resort Nieuwvliet-Bad is geopend, soms met wat aanpassingen vanwege het coronavirus. Denk aan faciliteiten die (beperkt) open zijn. Bezoek hier de pagina met actuele informatie over de coronamaatregelen op het park. Daarop zie je welke maatregelen worden getroffen en wat dat mogelijk betekent voor je vakantie.

Beach Resort Nieuwvliet Bad is nog in aanbouw. Om die reden zullen er nog geen centrumfaciliteiten zijn. Tot die tijd wordt er alles aan gedaan om je van dienst te zijn. Zo is er een broodjesservice en kun je gebruikmaken van alle faciliteiten en de sport- en animatie activiteiten van Noordzee Résidence Cadzand-Bad (circa 3,5 km rijden) en alle faciliteiten van Zeebad (op circa 9 km rijden).

