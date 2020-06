Ga er even lekker tussenuit met het hele gezin en verblijf in een strandchalet op Roompot vakantiepark Boomhiemke. Onder het wakende licht van de Amelander vuurtoren kun je heerlijk ontspannen en genieten van al het moois dat Ameland je te bieden heeft. Boek nu je verblijf van vier, vijf of acht dagen vanaf 119 euro.

Drie, vier of zeven overnachtingen op basis van logies

Verblijf in een strandchalet voor vier personen

Gratis gebruik van Wi-Fi en gratis parkeren op het park

Gratis deelname aan de sport- en animatie activiteiten

Gelegen op loopafstand van het strand

Mogelijkheid fietsen te huren (tegen betaling)

Prijs: vanaf 119 euro per strandchalet

Vakantie te boeken tot en met 17 juni

Roompot vakantiepark Boomhiemke

Roompot vakantiepark Boomhiemke is gelegen op Ameland. Het park beschikt over een overdekt zwembad met saunacomplex. Tegen betaling kun je gebruik maken van de sauna, bowlingbaan en een midgetgolfbaan. In het sfeervolle café/restaurant De Dûvelshoek kun je genieten van een lekker diner.

Alle strandchalets beschikken standaard over een eethoek, volledig ingerichte keuken, twee slaapkamers en een badkamer met douche en toilet.

Activiteiten

Maak een mooie strandwandeling of huur een fiets en ontdek het uitgestrekte natuurgebied Jan Roepesheide. Ervaar de rust en de frisse zeelucht van het eiland en bezoek de vuurtoren van Ameland.

Op het vakantiepark kun je gezellig een balletje slaan op de midgetgolfbaan of een duik nemen in het overdekte binnenzwembad.

Let op: De overtocht naar Ameland is exclusief en dient u zelf te boeken. Mocht je besluiten om de auto mee te nemen naar Ameland, houdt er dan rekening mee dat je een plaats voor je auto ruim van te voren moet reserveren op de veerboot. Vanwege Corona dienen vanaf 16 juni ook voetgangers vooraf te reserveren om met de veerboot mee te kunnen. Reserveer de veerboot via 0900 9238. Informatie over de vertrektijden vind je hier.

Bezoek hier de pagina met actuele informatie over de coronamaatregelen op het park. Daarop zie je welke maatregelen worden getroffen en wat dat mogelijk betekent voor je vakantie.

