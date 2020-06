Geniet met het hele gezin van een weekend, midweek of week in een bungalow op Roompot Strandpark Duynhille. Het park bevindt zich in de authentieke badplaats Ouddorp aan Zee, ten westen van Goeree. Boek je vakantie nu vanaf 119 euro.

Drie, vier of zeven overnachtingen op basis van logies

Verblijf in een bungalow voor vier personen

Gratis gebruik van Wi-Fi en gratis parkeren op het park

Park gelegen direct achter de duinen, op loopafstand van het strand

Gratis gebruik van de overdekte fietsenstalling

Recreatieprogramma voor de kids

Prijs: vanaf 119 euro per bungalow

Vakantie te boeken tot en met 21 juni

Roompot Strandpark Duynhille

Pal achter de duinen van het Zuid-Hollandse Ouddorp aan Zee verrijst het mooie Strandpark Duynhille: een uniek park op een toplocatie, namelijk op loopafstand van het uitgestrekte Noordzeestrand. Het hele jaar door is er van alles te beleven, voor jong en oud. Bovendien is de omgeving een paradijs voor wind- en watersporters.

De bungalow waar je in verblijft beschikt over een woonkamer met vloerverwarming, smart-tv en soundbar. In de keuken vind je onder andere een vaatwasser en koffiepadapparaat.

Activiteiten

Het park is omgeven door unieke en beschermde beplante zandwallen. Dit maakt je omgeving niet alleen wonderschoon, maar je beleeft hierdoor ook een prettige privacy en rust. Wil je er lekker op uit? Huur dan (tegen betaling) een fiets en ontdek de omgeving. Voor een dagje shoppen ben je binnen een uur in Rotterdam of Den Haag.

Let op: Roompot Strandpark Duynhille is geopend, soms met wat aanpassingen vanwege het coronavirus. Denk aan faciliteiten die (beperkt) open zijn. Bezoek hier de pagina met actuele informatie over de coronamaatregelen op het park. Daarop zie je welke maatregelen worden getroffen en wat dat mogelijk betekent voor je vakantie.

