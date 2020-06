Vanuit Van der Valk Hotel De Molenhoek-Nijmegen ben je binnen enkele minuten op de Mookerheide, wat in beheer is van Natuurmonumenten. Ontdek de omgeving al wandelend of fietsend, of geniet van een dagje Nijmegen. Verblijf 4 dagen in het hotel inclusief ontbijt vanaf 79,50 euro per persoon.

Drie keer een uitgebreid ontbijtbuffet ter waarde van 45 euro per persoon

Gratis gebruik van Wi-Fi en gratis parkeren

Mogelijkheid fietsen te huren bij het hotel (tegen betaling)

Gratis gebruik van de overdekte fietsenstalling

Prijs: vanaf 79,50 euro per persoon

Vakantie te boeken tot en met 16 juni

Van der Valk Hotel De Molenhoek-Nijmegen

Van der Valk Hotel De Molenhoek - Nijmegen heeft een unieke ligging aan de rand van een mooi natuurgebied met bossen, heidevelden en de Maas. Alle kamers van het hotel zijn standaard voorzien van een telefoon, televisie, balkon of terras en een eigen badkamer met bad en/of douche, föhn en toilet. In het gehele hotel kun je gebruikmaken van Wi-Fi.

Het hotel beschikt over een eigen restaurant waar je een ruime keuze hebt tussen verschillende vlees- en visgerechten. Je kunt hier genieten van de traditionele Van der Valk sfeer. Het restaurant is ook geopend voor de lunch. Heb je zin in een brunch of high tea? Ook dat kan tegen betaling. Het hotel biedt gratis parkeergelegenheid en er is een overdekte en afgesloten fietsenstalling.

Activiteiten

Breng een bezoekje aan het nabij gelegen plaatsje Mook en bewonder hier een aantal monumenten, zoals twee verdedigingswerken uit de 17e eeuw en een Rooms-Katholieke kerk uit omstreeks 1400.

Houd je van lekkere wijn? Breng dan een bezoekje aan Wijnhoeve De Colonjes. Dit is een biologische wijngaard en produceert een van de meest toonaangevende wijnen van Nederland.

Wil je een grotere stad bezoeken? Ga dan naar Nijmegen. Tijdens een stadswandeling ontdek je dat deze plaats een rijk verleden bezit, veel culturele bezienswaardigheden en een breed aanbod aan winkels heeft.

Boek hier je verblijf.