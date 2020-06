Een vakantie op Noordzee Résidence Cadzand-Bad aan de Zeeuws-Vlaamse kust is puur genieten. De luxe bungalows bieden alle comfort en de ligging aan het strand en de leuke plaatsjes maken de vakantie compleet. Boek nu een bungalow voor vier, vijf of acht dagen vanaf 94 euro.

Boek hier je verblijf.

Meer informatie Drie, vier of zeven overnachtingen op basis van logies

Verblijf in een 4-persoons bungalow

Gelegen op 350 meter van het strand

Koos Kids Club voor de kinderen (vanwege de veiligheidsvoorschriften van het RIVM een aangepast programma)

Gratis gebruik van Wi-Fi en gratis parkeren op het park

Mogelijkheid om fietsen te huren (tegen betaling)

Prijs: vanaf 94 euro per bungalow

Noordzee Résidence Cadzand-Bad

Roompot Park Noordzee Résidence Cadzand-Bad is gelegen in het meest zuidwestelijke puntje van Nederland, op de grens van Zeeland en Vlaanderen. Je verblijft in een 4-persoons bungalow. Voor de allerkleinsten zijn er voldoende leuke activiteiten aanwezig op het park.

Daarnaast is er de gelegenheid om te dineren op het park. Geniet van verschillende smakelijke gerechten, onder andere in het à la carte restaurant en buffetrestaurant. Eet je liever in je eigen bungalow? Dan is er ook een afhaalrestaurant aanwezig op het park.

Activiteiten

Geniet van een heerlijke dag uitwaaien aan zee. De kinderen kunnen na een middagje strand genieten op het park van leuke activiteiten en helemaal los gaan in de speeltuin. Daarij zorgt mascotte Koos Konijn voor de nodige dosis entertainment.

In de directe omgeving is een uitstapje naar natuurgebied Het Zwin, Vlissingen of Domburg absoluut de moeite waard. Voor zowel jong als oud is het leuk om te gaan bowlen of midgetgolfen.

