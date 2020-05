In Slagharen rol je samen van het ene avontuur in het ander. Zo val je in de Free Fall van 40 meter hoogte naar beneden en voel je de frisse wind door je haren waaien wanneer je in de Gold Rush door het Wilde Westen vliegt. Bestel nu je entreetickets voor Slagharen met 50 procent korting.

Bestel hier je tickets met korting.

Slagharen zorgt er in tijden van Corona voor dat gasten onbezorgd kunnen genieten van het bezoek aan het park. De medewerkers van Slagharen zetten zich in om jou op een veilige manier een fantastisch Wild West avontuur te bezorgen.

Alle gasten wordt gevraagd om vooraf online te reserveren, zodat iedereen gegarandeerd genoeg ruimte heeft en de 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden. Ook zijn er in het park overal desinfecterende middelen aanwezig voor gasten en medewerkers.

Hoe werkt het?

Bestel hier je tickets van 29,90 voor 14,95 euro. Ga naar https://www.slagharen.com/nl/reserveer-bezoek Kies ‘ik heb een geldig entreeticket’ Vul de barcode van je voucher in Kies de gewenste dag waarop je het avontuur wilt beleven Vul eventueel het aantal kinderen in tot 4 jaar Controleer het overzicht, vul je gegevens in en reserveer je bezoek Je ontvangt je reserveringsbewijs in je mailbox Neem tijdens je bezoek zowel je voucher(s) als je reserveringsbevestiging mee

Een reserveringsbevestiging is vanwege het COVID-19 protocol Veilig Samen Uit verplicht. Kinderen tot 4 jaar hebben gratis toegang, maar ook voor hen is een reservering verplicht. Gekochte vouchers zijn geldig tot en met 12 juli 2020.