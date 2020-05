Het 4-sterren Mabi City Centre Hotel ligt in het historische centrum van de gezellige stad Maastricht en is gevestigd in een voormalige bioscoop. De Zuid-Limburgse stad Maastricht staat garant voor een heerlijk weekendje weg vol Limburgse gastvrijheid. Boek nu een verblijf van 2 of 3 dagen inclusief ontbijt vanaf 39 euro per persoon.

Boek hier je verblijf.

Meer informatie Een of twee overnachtingen

Een of twee keer een uitgebreid ontbijtbuffet

Inclusief stadsplattegrond

Hotel gevestigd in een voormalige bioscoop

Gelegen op slechts 100 meter van de Markt en 3 minuten lopen van het Vrijthof

Gratis gebruik van Wi-Fi in het hotel

Prijs: vanaf 39 euro per persoon

Mabi City Centre Hotel - Maastricht

Mabi City Centre Hotel - Maastricht beschikt over sfeervolle, warme kamers die standaard zijn voorzien van een televisie, telefoon, kluisje, kluisje, gratis Wi-Fi en een badkamer met een bad en/of douche, toilet en een föhn. De inrichting van het gehele hotel is gebaseerd op het thema ‘film’. Zo vind je er onder andere diverse posters van filmsterren en blockbusters.

Mabi City Centre Hotel - Maastricht biedt als extra service regelmatig gratis extra’s aan als koffie/thee en Limburgse vlaai en een glaasje rode of witte wijn samen met een Olijven-proeverij. Vraag bij de receptie in het hotel naar de actuele tijden waarop dit plaatsvindt. Verder beschikt het hotel over een eigen bioscoop en een bibliotheek.

Activiteiten

Bezoek het Vrijthof en de Markt of ga een middagje winkelen in Entre Deux. Kunstliefhebber? Bewonder dan de collectie oude- en hedendaagse kunst in het Bonnefantenmuseum. Zin in een boottocht? Maak een boeiende rondvaart over de Maas.

Let op: in het hotel wordt rekening gehouden met de richtlijnen van het RIVM. Zo is het bijvoorbeeld noodzakelijk om uw ontbijt, lunch en diner te reserveren. Een overzicht van de maatregelen vindt u op de boekingspagina.

