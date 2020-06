In de natuur van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en op steenworp afstand van Amsterdam, Haarlem, Bloemendaal aan Zee en Zandvoort ligt het 4-sterren Landgoed Duin & Kruidberg in Santpoort-Noord. Boek nu je verblijf voor drie dagen vanaf 115 euro per persoon.

Meer informatie Twee overnachtingen in de hotelvleugel van het landhuis

Twee keer een uitgebreid ontbijtbuffet

Hotel dicht bij Amsterdam, Haarlem, Bloemendaal aan Zee en Zandvoort gelegen

Gratis gebruik van Wi-Fi in het hotel

Prijs: Vanaf 115 euro per persoon

Landgoed Duin & Kruidberg

Landgoed Duin & Kruidberg telt 75 luxe hotelkamers. Hiervan bevinden zich 31 kamers in het landhuis en 44 kamers in de aangebouwde hotelvleugel. Je verblijft in de hotelvleugel. De kamers zijn klassiek ingericht en standaard voorzien van een flatscreen televisie, radio, minibar, kluis en gratis Wi-Fi.

Daarnaast hebben alle kamers een badkamer met een bad en/of douche, toilet en föhn. ’s Ochtends staat er een uitgebreid ontbijt voor je klaar. Voor de lunch, borrelen of het diner kun je terecht in een van de stijlkamers op de begane grond in het landhuis of in DenK in de tuin (vanaf 1 juni open voor gasten van buitenaf), waar diverse streek- en seizoensgerechten op de kaart staan.

Activiteiten

Het landgoed ligt op slechts 10 minuten afstand van Recreatiegebied Spaarnwoude waar je onder andere kunt wandelen, fietsen, golfen, paardrijden en kanoën. Maar wat dacht je bij zacht weer van een heerlijke strandwandeling op het strand van Bloemendaal of Zandvoort? Of een dagje winkelen in Haarlem of Amsterdam?

Let op: in verband met de maatregelen van het RIVM is de brasserie in het landhuis geopend voor alleen hotelgasten en DenK in de tuin ( vanaf 1 juni ook voor gasten van buitenaf), uitsluitend op reservering. De spa en wellness 't Princenbosch is gesloten tot 1 september. Behandelingen mogen wel plaatsvinden.

