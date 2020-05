Ga er samen lekker tussenuit met een hotelovernachting bij een Fletcher hotel. Geniet met mooi weer van de prachtige natuur van de Veluwe of een gezellige historische stad. Boek nu een hotelovernachting in een van de bijna 100 unieke 3- en 4-sterren Fletcher hotels naar keuze.

Boek hier je hotelovernachting.

Fletcher Hotels zorgt ervoor dat hun gasten onbezorgd kunnen genieten van hun verblijf. De hotels, de bar, de receptie en het restaurant zijn zodanig aangepast dat de gasten altijd op 1,5 meter van elkaar blijven. Ook de overige openbare ruimtes en het terras zijn hierop aangepast. Hierdoor is een nachtje of weekendje weg toch mogelijk.

Hoe werkt het?

Koop een voucher en ontvang jouw unieke reserveringscode

Ga naar de speciale reserveringswebsite

Reserveer uiterlijk in maart 2021 jouw hotelovernachting voor twee personen

Meer informatie Hotelovernachting voor twee personen

Verzilverperiode t/m maart 2021

Keuze uit bijna 100 unieke 3- of 4-sterren Fletcher hotels in Nederland

Prijs: van 79 voor 34,95 euro

Nachtje weg

Gelimiteerd aantal vouchers met deze korting beschikbaar. Prijzen zijn exclusief ontbijt. Voor 4-sterren hotels wordt 5 euro per persoon in rekening gebracht. Deze actie is op basis van een tweepersoonskamer, verblijf per één persoon is niet mogelijk. Weekendverblijf (verblijf op vrijdag- en/of zaterdagnacht) 10 euro per persoon per nacht. Boutique Hotel Duinoord en Hotel Amsterdam uitgesloten van deze actie.