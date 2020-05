Hotel ’t Holt ligt in het hart van Hof van Twente. Ga er lekker samen tussenuit en geniet van de bossen en weilanden, de bezienswaardigheden en leuke dagjes uit. Sluit je eerste dag in het hotel af met een 3-gangendiner. Je boekt dit verblijf al vanaf 69 euro per persoon.

Boek hier je verblijf.

Meer informatie Twee of drie overnachtingen inclusief uitgebreid ontbijtbuffet

Een 3-gangen verrassingsdiner op dag van aankomst

Op Zoover beoordeeld met een 8,1

Gratis wandel- en fietsroutes

Gratis gebruik van Wi-Fi en parkeren bij het hotel

Prijs: vanaf 69 euro per persoon

Hotel-Restaurant 't Holt

Landelijk gelegen tussen het dorpje Hengevelde en het kleinste stadje van Overijssel, Diepenheim ligt Hotel-Restaurant 't Holt. Hier kom je echt tot rust en vind je weilanden met houtwallen ertussen die zorgen voor een rijkdom aan vogels en andere dieren.

Na een dagje uit kun je in het hotel genieten van een heerlijk diner in het restaurant. Het hotel is geheel rolstoel toegankelijk. Daarnaast beschikt het hotel over een golfbaan waar je ook gebruik kunt maken van de Pitch & Putt baan.

Activiteiten

Met bossen en weilanden in overvloed leent het gebied rondom Hotel-Restaurant ‘t Holt zich ideaal voor lange fiets- en wandeltochten. Het hotel ligt zelfs direct aan een aantal fietsroutes, zoals de Zes Kastelen Route van 26 kilometer lang en de 5 Sterren Route waar je zelfs twee dagen voor kunt uittrekken.

Hou je meer van cultuur? Bezoek dan zeker kasteel Warmelo op slechts 7 minuten rijden van het hotel, het Zout Museum in Delden of het Brandweer Museum in Borculo. Voor een frisse duik ga je naar subtropisch zwemparadijs de Wilder in Haaksbergen.

Nog even een filmpje meepakken? In Honk Home Cine in Diepenheim vind je de kleinste bioscoop van Nederland. Voor een lekker dagje shoppen ga je naar het centrum van Enschede, waar je een ruim aanbod van winkelketens zult tegenkomen.

