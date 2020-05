Het met een 8,4 beoordeelde landhuishotel de Herikerberg ligt op de top van de Herikerberg net buiten het pittoreske dorpje Markelo, één van de oudste dorpjes van Twente. Geniet van de mooie natuur en de bezienswaardigheden in de buurt. Je boekt al een overnachting in landhuishotel de Herikerberg vanaf 99 euro per persoon.

Boek hier je verblijf.

Meer informatie Twee of drie overnachtingen in landhuishotel Herikerberg, op basis van halfpension

Twee of drie keer ontbijtbuffet

Twee of drie keer een 3-gangendiner ter waarde van 59,90 euro per persoon

Gratis wandel- en fietsroutes

Op Zoover beoordeeld met een 8,4

Gratis gebruik van Wi-Fi en parkeren bij het hotel

Prijs: vanaf 99 euro per persoon

Boek hier je verblijf

Landhuishotel Herikerberg

De kamers van Landhuishotel Herikerberg zijn voorzien van een licht klassieke landhuisinrichting. Ze beschikken over een zithoek, televisie, bureau, kluisje en gratis Wi-Fi. In de ruime badkamer vind je een inloopdouche en/of bad, toilet en föhn.

In het sfeervolle restaurant Bistro Herikerberg kun je terecht voor heerlijke gerechten met voornamelijk streekproducten. In de Heerenkamer geniet je van een stijlvol groepsdiner in een besloten sfeer. Bovendien is het mogelijk bij mooi weer je ontbijt, lunch of diner op het terras te nuttigen vanwaar je een mooi uitzicht hebt op de bostuin. Sluit je dag in stijl af in de lounge en bar met een verfrissend drankje en lekker hapje.

Activiteiten

Het hotel wordt omringd door bossen en een glooiend landschap en is de perfecte uitvalsbasis om prachtige wandel- en fietstochten te maken. Geniet van de mooie natuur met akkers, weilanden, beken, monumentale huizen en leuke boerderijen.

In de omgeving vind je vele kastelen, zo ligt het hotel aan de populaire kastelenroute 'rondom Diepenheim' fietsroute. Of bezichtig bijvoorbeeld Landgoed Weldam met een kasteel en tuin als middelpunt. Een dagje uit? Bezoek dan één van de nabijgelegen steden Enschede of Deventer.

Boek hier je verblijf.