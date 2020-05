Verblijf drie dagen in het prachtige Black Label Hotel, gelegen op een toplocatie in Valkenburg. Vanuit het hotel loop je zo het centrum in. Ga er even lekker tussenuit en geniet van de omgeving en de trekpleisters in dit mergelstadje. Verblijf drie dagen in Black label Hotel Valkenburg inclusief ontbijt vanaf 79 euro per persoon.

Twee keer een uitgebreid ontbijtbuffet

Gratis fiets- en wandelroutes

Gelegen in het centrum van Valkenburg

Gratis gebruik van Wi-Fi in het hotel

Prijs: Vanaf 79 euro per persoon

Black Label Hotel Valkenburg

Black Label Hotel Valkenburg is gelegen in het centrum van Valkenburg, op loopafstand van de bijzondere grotten en kasteelruïne. Alle kamers van het hotel hebben een moderne inrichting en zijn standaard voorzien van een televisie, koffie- en theefaciliteiten, airconditioning en een eigen badkamer met bad en/of douche, toilet en föhn.

Iedere ochtend kun je genieten van een lekker ontbijt in het restaurant. Bovendien kun je hier ook terecht voor een lunch of diner. Wanneer je na een drukke en leuke dag terug komt naar het hotel kun je genieten van een drankje in de bar of op het grote zomerterras.

Activiteiten

Heb je zin in een actieve dag? Maak dan een ritje in de kabelbaan of bezoek de historische Kasteelruïne en de ondergrondse Fluwelengrot. Laat je leiden door een gids die je meeneemt in de donkere geschiedenis van deze gangen. Ben je meer toe aan ontspanning? Maak dan een uitstap naar Thermae 2000, waar je weer helemaal kunt opladen in de vele baden en sauna's.

