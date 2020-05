In het monumentale pand in de wijk Tuindorp, op slechts tien minuten lopen vanaf het centraal station Hengelo, bevindt zich Boutiquehotel 't Lansink. Geniet hier van de prachtige omgeving en leuke bezienswaardigheden. Sluit de dag af in restaurant ’t Lansink: bekroond met een Michelinster. Geniet al van een overnachting in Boutiquehotel 't Lansink en een etentje in restaurant ’t Lansink vanaf 89 euro per persoon.

Een overnachting in Hotel 't Lansink

Een uitgebreid ontbijtbuffet

Een koffie met lekkernij

Een amuse

Een 4-gangen diner in restaurant met Michelinster ter waarde van 67,50 euro er persoon

Gratis Wi-Fi en parkeren bij het hotel

Het centrum van Hengelo op loopafstand van hotel

Prijs: Vanaf 89 euro per persoon

Boutiquehotel 't Lansink

Hotel 't Lansink combineert moderne faciliteiten met historische elegantie en beschikt over een gastronomisch restaurant bekroond met een Michelinster, privé-eetkamers, een tafel-van-de-chef en een terras. De Royale kamers van hotel 't Lansink zijn gevestigd in het hoofdgebouw en beschikken over boxspringsbedden, een flatscreen-tv met kabelzenders, een bureau en een bank. WiFi is gratis beschikbaar in alle ruimtes.

Michelin Restaurant 't Lansink

SVH Meesterkok Lars van Galen is altijd op zoek naar het beste. Het mooiste vlees uit de streek, de meest verse vis, de smaakvolste groenten. Die passie en dat vakmanschap maken de keuken van ’t Lansink zo geliefd bij de gasten. Voeg daar de gedreven en deskundige bediening en de intieme sfeer van het monumentale pand bij en je kunt echt tijdloos genieten. De goed gesorteerde wijnkelder maakt de belevenis compleet.

Activiteiten

Twente staat bekend als een uniek gebied. Geniet van de prachtige natuur. Trek je wandelschoenen aan of ga heerlijk fietsen in oeroude heidevelden, uitgestrekte bossen en monumentale landgoederen.

Neem een kijkje bij de schouwburg van Hengelo en breng een bezoek aan het karakteristieke kasteel Twickel. Ontdek de mooie tuinen, akkers, bossen en vennetjes.

Hou je van (speciaal) bier? Breng dan een bezoek aan de Grolsch Brouwerij. Voor wie van shoppen houdt zijn de steden Almelo en Enschede een aanrader.

