Meer gedaan krijgen, hogere kwaliteit van werk, minder stress én meer rust in je hoofd. En dat terwijl je werkt in een omgeving vol afleiding en onzekerheid. Dat kun jij leren tijdens de digitale leergang met vijf onderdelen en drie docenten om met meer aandacht en focus te werken.

De Digitale leergang: Full focus werken in een wereld vol afleiding bestaat uit vijf praktische onderdelen met drie ijzersterke docenten. Het is praktisch verdeeld over twee weken zodat je steeds iets nieuws leert en het meteen toepast, zonder overdonderd te raken. Meer grip, meer focus, meer productiviteit en minder afleiding. Dat is wat je leert.

Meer informatie Waar: Online vanuit huis

Wanneer: Donderdag 11, 18 en 25 juni 2020

Prijs: 249 euro, exclusief BTW

Inclusief de Focus-box met o.a. de boeken 'Focus AAN/UIT' en 'Werk kan ook uit'

Programma

Deel 1: 11 juni - Focus managementtraining

Een praktische trainingsdag met vier online sessies van 60 minuten. De sessies worden live gegeven, zodat je al je vragen direct kunt stellen. Op 11 juni ontdek je hoe het Focus Model werkt en ga je aan de slag met het dichten van de verschillende concentratielekken.

09.00 tot 10.00 uur: De fundering

11.00 tot 12.00 uur: Hoe verhoog je je weerstand?

13.00 tot 14.00 uur: Hoe verlaag je de belasting?

15.00 tot 16.00 uur: Van inspiratie naar integratie

Deel 2: 18 juni - Interactief gastcollege van Thijs Launspach (14.00 tot 15.00 uur)

Tijdens het tweede deel is er een gast: Thijs Launspach, auteur van onder andere het boek ‘Fokking Druk’ en het nieuwe boek ‘Werk kan ook uit’. In een live gesprek met Mark Tigchelaar deelt Thijs zijn beste tips om jouw dag stressvrij te houden. Want hard werken is prima, maar werk moet ook uit kunnen. Anders krijg je stress, presteer je minder en neemt je plezier af.

Deel 3: Focus Box per post

Je ontvangt thuis je eigen Focus Box met daarin de handleiding en de boeken:

Focus AAN/UIT - Mark Tigchelaar en Oscar de Bos Werk kan ook uit - Thijs Launspach

Waar de trainingen en livesessies vooral gaan over het praktisch toepassen, geven deze boeken je de houvast en achtergrondinformatie die je nodig hebt.

Deel 4: Tiny Habits coaching van Oscar de Bos (tijdstip op afspraak)

Je volgt deze sessie voor het resultaat. Het moet werken voor jou. Daarom krijg je concrete, persoonlijke coaching bij het ontwikkelen van jouw Focus Habits. Oscar de Bos maakt je wegwijs in het ontwikkelen van Tiny Habits. Snelle, slimme dagelijkse gewoonten die je leven een stuk makkelijker maken.

Deel 5: 25 juni - afsluitende Q&A voor jouw vragen (14.00 tot 15.00 uur)

Je hebt hard gewerkt en bent bezig met nieuwe gewoonten die je focus verbeteren, productiviteit verhogen en stress verlagen. In deze laatste sessie staan jouw vragen centraal: een 60 minuten online Q&A sessie met Mark Tigchelaar. Hier komen jouw vragen en die van je collega deelnemers aan bod.

De sprekers

Mark Ticghelaar studeerde neuropsychologie en verdiept zich nu ruim 15 jaar in het ontdekken van efficiëntere manieren van werken. Al tijdens zijn studie begon hij een bedrijf waarmee hij mensen trainde in snellezen en geheugenoptimalisatie. Hij schreef hierover de succesvolle boeken 'Lezen, weten en niet vergeten' en 'Haal meer uit je hersenen' die in zes talen vertaald zijn.

Mark trainde met zijn bedrijf UseClark veel professionals, ondernemers en topsporters. Bij al deze mensen zag hij steeds vier problemen terugkomen die te maken hebben met afleiding. Over deze inzichten gaat zijn nieuwste boek 'Focus AAN/UIT'. Hij laat zien hoe je met volle aandacht kunt werken in een wereld vol afleiding. Met als resultaat: focus, rust en overzicht.

Thijs Launspach is psycholoog, trainer en auteur van de boeken ‘Fokking druk’ en 'Werk kan ook uit'. Thijs is docent Psychologie aan de UvA en is een veelgevraagd spreker over stress, generaties op de werkvloer en personal leadership. Hij wordt gezien als de expert in Nederland op het gebied van millennials en burn-outs.

Oscar de Bos heeft een passie voor het bedenken en bouwen van innovatieve apps, websites en platformen. Hij is onder andere verantwoordelijk geweest voor de UseClark Focus Reader en de websites van UseClark.

Daarnaast heeft hij zich ontwikkeld als een ware COO, waar hij zijn kennis van structuur en productiviteit inzet op bijna alle facetten van het bedrijf. Daarmee zorgt hij ervoor dat alle diensten, strategieën en producten van het bedrijf als een goed geoliede machine draait. Dat is volgens Oscar alleen haalbaar door een combinatie van structuur, team-spirit en plezier.

