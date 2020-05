Op en neer naar Frankrijk om uw wijnvoorraad aan te vullen? Dat is niet nodig. Vinobox heeft een proefdoos samengesteld met daarin drie kopstukken uit Frankrijk als het gaat over wijn. Op deze manier kunt u zich in Frankrijk wanen en genieten van drie exclusieve topwijnen. Bestel het Proefpakket Klassiek Franse wijnen van 68 voor 55 euro.

Bestel hier je Proefpakket Klassiek Franse wijnen.

De wijnen

Sancerre Michel Girard Blanc, Loire, Frankrijk. Deze Sancerre is citroengeel van kleur met aroma’s van groene appel, citroen en kruisbes. Daarnaast is deze wijn erg complex met een lange afrdronk. Terre Promise, Cote de Provence Rosé, Frankrijk (Biologisch). Een fruitige rosé met glanzende zilveren tinten. Deze rosé is aromatisch met een soepel mondgevoel. Een zeer uitgebalanceerde wijn met een lange afdronk. Chateau Franc le Maine, Saint Emilion Grand Cru, Frankrijk. Een robijnrode wijn met een heldere kleur en geuren van rood fruit in de neus. Zachte tonen van eiken met in de afdronk fijne tannines.

Meer informatie: Inhoud: 3 verschillende wijnen

Levertijd: 1-3 werkdagen

Prijs: van 68 voor 55 euro

Bestel hier je Proefpakker Klassiek Franse wijnen

Over Vinobox

Vinobox is onafhankelijk en kan daarom samenwerken met de beste wijnspecialisten. Bij Vinobox vind je alleen wijnen met de beste prijs–kwaliteit verhouding. Elke Vinobox wordt gratis geleverd in een mooie cadeauverpakking, inclusief notitieblaadjes waar je naast je eigen smaaknotities ook de wijnbeschrijvingen kan vinden.