NUshop in NUuit artikel King Sagopalmen set van 2 of set van 4 vanaf 34,95 euro Slideshow Infographic Video De Cycas Revoluta wordt ook wel de ‘koning-sagopalm’ of ‘sago-palm genoemd en komt oorspronkelijk uit het zuiden van Japan. Deze palm kan bij een goede verzorging een mensenleven meegaan en is een uitstekende kamerplant. Bestel de King Sagopalm nu vanaf 34,95 euro.