De mooie Byrklund Hamamdoeken zijn gemaakt van katoen. De binnenzijde is gemaakt van badstof waardoor het vocht zeer goed wordt opgenomen. De hamamdoek is multifunctioneel te gebruiken als baddoek, saunadoek en ideaal als strandlaken. Bestel de set van twee Hamamdoeken nu in het roze of mintgroen van 29 voor 19,95 euro.

Bestel hier de Byrklund Hamamdoeken in het mintgroen.

Bestel hier de Byrklund Hamamdoeken in het roze.

De hamamdoeken zijn praktisch door de ruime afmeting van 90x170 centimeter en makkelijk om mee te nemen in je koffer of strandtas. De hamamdoek kan lekker om je lichaam gewikkeld worden en is erg trendy voor op het strand of ligstoel.