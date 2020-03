Hoe kun je thuiswerken en thuis leren makkelijker maken? Met de juiste devices maak je het een stuk eenvoudiger. En dit kan ook met een klein budget. Met een Forza Refurbished iPad bespaar je namelijk tot wel 60%. Zo heb je al een iPad vanaf 159 euro. Bestel nu jouw iPad tegen een zeer scherpe prijs.

Bestel hier je refurbished iPad.

Forza is één van de weinige bedrijven die beschikt over het Keurmerk Refurbished. Iedere iPad is volledig gecontroleerd en hierdoor technisch weer zoals nieuw. Daarbij krijg je twee jaar garantie, ook op de batterij.

Duurzame keuze

Met de keuze voor Forza Refurbished maak je ook een duurzame keuze. Forza Refurbished gelooft in een betere wereld, waarbij het streven naar duurzaamheid een hoger doel is. Dankzij het investeren in refurbished lever je actief een bijdrage aan:

Energiebesparing

Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen

Materiaalbesparing

Minder gebruik van schaarse delfstoffen

Vermindering van gevaarlijk afval en toxische stoffen

Kostenbesparing

iPad Air

De Air is dun en licht. Daarbij is deze tablet-reeks van Apple behoorlijk krachtig en hierdoor snel en soepel in gebruik. Of je nu thuis, op school of op je werk bent, de iPad Air voert alledaagse taken feilloos uit.

Meer informatie Verkrijgbare modellen: Air 1, Air 2, Air 3

Opslagruimte: 16GB, 32GB, 64GB, 128GB

Kleuren: Space Grey, Silver, Gold

Keuze uit wifi only en wifi + 4G

Bij aankoop van een refurbished iPad Air ontvang je standaard twee jaar garantie, de nieuwste iOS-versie en een gratis lightning kabel met adapter

Tot wel 60 procent voordeliger

Prijs: vanaf 179 euro

Bestel hier de iPad Air vanaf 179 euro.

iPad Mini

De Mini-serie beschikt over het kleinste scherm. Hierdoor is dit model uiterst geschikt voor de allerjongste en daarbij het ideale maatje voor onderweg. Het spelen van mobiele games, kijken van films en series of het vastleggen van ideeën gaan de Mini erg goed af

Meer informatie Verkrijgbare modellen: Mini 2, 3, 4, 5

Opslagruimte: 16GB, 32GB, 64GB, 256GB

Kleuren: Space Grey, Silver, Gold

Keuze uit wifi only en wifi + 4G

Bij aankoop van een refurbished iPad Mini ontvang je standaard twee jaar garantie, de nieuwste iOS-versie en een gratis lightning kabel met adapter

Prijs: vanaf 159 euro

Bestel hier de iPad Mini vanaf 159 euro.