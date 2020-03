De Cycas Revoluta wordt ook wel de ‘koning-sagopalm’ of ‘sago-palm genoemd en komt oorspronkelijk uit het zuiden van Japan. Deze palm kan bij een goede verzorging een mensenleven meegaan en is een uitstekende kamerplant. Bestel de King Sagopalm nu vanaf 34,95 euro.

Bestel hier de planten.

Meer informatie Planthoogte: 50-70 cm

Temperatuur: van 5 tot 42° C

Plek: buiten en binnen

Prijs: set van 2 voor 34,95 euro, set van 4 voor 54,95 euro

De King Sagopalm hoort eigenlijk in de groep palm-varens en niet palmbomen. De palm bestond al in het Carboontijdperk en staat bekend als ‘levend fossiel’.

In huis of buiten

De plant kan niet alleen binnen, maar ook buiten geplaatst worden. Belangrijk is wel dat de plant niet in direct zonlicht geplaatst kan worden en niet winterhard is. De King Sagopalm kan temperaturen weerstaan van 5 tot 42 graden celcius.

De plant wordt geleverd met een stevige stam en gezonde, groene bladeren.

Verzorging

De bladeren van de King sagopalmen zijn vrij gevoelig en zullen bij regelmatige aanraking bruin kleuren. Het is daarom goed om de plant op een plekje te plaatsen waar je er niet tegenaan loopt.

U hoeft de plant niet vaak water te geven. Tussen de gietbeurten moet de kluit opdrogen. In de zomer zal u de plant ongeveer 1 keer per week water moeten geven, in de winter zal dit slechts om de 2 of 3 weken nodig zijn. Het is wel afhankelijk van de standplaats van de plant (in de zon bijvoorbeeld), dus houdt de droogte van de kluit in de gaten.

King Sagopalmen

De plant kan niet worden gegeten door mens en dier. De stoffen in het blad zijn irriterend en kunnen bij hoge inname giftig zijn. Let op; dit geldt enkel bij inname van grote hoeveelheden.