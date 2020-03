Vers fruit uit eigen tuin? De prachtige bloesem verrijkt jouw tuin of balkon in het voorjaar en draagt ook nog eens bij aan de biodiversiteit. Bestel hier je set van vier fruitbomen nu van 69,95 voor 34,95 euro.

De fruitbomen beginnen al na het eerste jaar in de tuin aan vruchtvorming. De bomen worden niet te hoog, blijven smal en dragen hun fruit dicht aan de stam.

Vier soorten fruitbomen

Kers: 'Stella' is een grote, zoete, sappige kers en bloeit in april en mei met mooie lichtroze bloesem. De pluktijd van deze lichtrode kersen is half juli.

Pruim: 'Black Amber' is goed vruchtdragend en smaken zoet. De pruimenboom wordt afhankelijk van snoei bij een hoogte van 2,5 meter.

Peer: 'Doyenné du Comice' geeft middelgrote tot grote handperen die zoet en sappig zijn. De pluktijd van deze peren is eind september tot begin oktober.

Appel: 'Braeburn' is afkomstig uit Nieuw-Zeeland en heeft een zachtzure smaak. De Braeburn appel heeft het hoogste vitamine C-gehalte van alle appels en heeft een knapperig, stevig vruchtvlees. De boom wordt afhankelijk van het snoeien bij ongeveer 2,5 meter hoogte.

Meer informatie: Planthoogte: 60 tot 70 centimeter

Soorten bomen: Kersenboom, appelboom, perenboom, pruimboom

Temperatuur: winterhard

Plek: buiten (kan het hele jaar door worden geplant)

Prijs: van 69,95 voor 34,95 euro

Verzorging

De fruitbomen zijn winterhard en kunnen de gehele winter in de tuin geplant worden (als de grond niet bevroren is). Hoe vroeger de bomen geplant, hoe mooier ze zullen bloeien in het voorjaar en de zomer.

De bomen kunnen direct in de tuin geplant worden, maar je kunt ze ook in een ruime pot op het balkon plaatsen. Een pot met een minimale doorsnee van 19 centimeter is in de eerste jaren voldoende. Met regelmatig snoeien creëer je een pilaarvormige fruitboom. Plaats de bomen in de volle zon of in half schaduw.

Tot en met maart worden de bomen kaal geleverd. Dit komt doordat alle fruitbomen in de winter hun bladeren verliezen. Zodra het voorjaar aanvangt zullen de eerste blaadjes vormen en snel daarna kan de eerste bloesem zich al gaan tonen.

Geen levering op de Waddeneilanden.