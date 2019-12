Zaterdagavond gaan Rico Verhoeven en Badr Hari opnieuw de strijd met elkaar aan onder de titel GLORY: COLLISION II. Download de FytFyt app met The Winners Workout van Rico Verhoeven en maak kans op 4 exclusieve tickets voor dit gevecht.

Zaterdagavond 21 december is het zover. Rico Verhoeven en Badr Hari staan opnieuw tegenover elkaar in de boksring. Op het spel staat de wereldtitel kickboksen in het zwaargewicht die Rico Verhoeven al negen keer met succes heeft verdedigd. Het vorige gevecht moest gestaakt worden vanwege een armblessure bij Badr Hari.

De rematch zal plaatsvinden in het Gelredome in Arnhem en jij kan erbij zijn. Wat moet je doen? Even gemotiveerd zijn als dat Rico in het leven staat. Download de FytFyt app en maak kans op tickets voor dit bijzondere gevecht. Uit iedereen die een abonnement heeft genomen op de FytFyt app worden winnaars gekozen.

Download de app in de appstore.