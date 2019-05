NUshop in NUuit artikel James Bay op 4 augustus op de NDSM-werf, tickets voor 44 euro James Bay speelt op zondag 4 augustus een exclusieve openluchtshow op de NDSM-werf in Amsterdam. De Engelse singer-songwriter James Bay is bekend van zijn hits Let It Go en Hold Back The River. Met zijn fijne indiepopgeluid weet hij vele harten te veroveren.