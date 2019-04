Deze set van vier leuke mediterraanse fruitboompjes bevat een olijfboom, vijgenboom, citroenboom en een kamer-sinaasappelboom. Bestel de boompjes nu voor maar 34,95 euro.

Bestel hier de fruitbomen.

Olea Europaea

De Olea Europaea is de meest voorkomende soort olijfboom. In Noord-Europa is de olijfboom mateloos populair. Naast dat de boom winterhard en groenblijvend is, kan de boom ook in Nederland vruchten dragen. Bescherm de boom de eerste jaren tegen de vorst tot hij voldoende winterhard is.

Ficus Carica

De vijgenboom dankt zijn populariteit aan de heerlijke en makkelijk te bewaren vruchten. In de winter verliest de vijgenboom zijn bladeren om vervolgens in het voorjaar nieuwe knoppen te krijgen. Ook bij deze boom is het belangrijk dat hij de eerste jaren wordt beschermd tegen de vorst.

Citrus Limon

Deze citroenboom krijgt makkelijk vruchten die eetbaar zijn. Naast dat er vruchten aan de boom groeien, heeft een citroenboom ook bloemen. Bovendien is hij zeer geschikt als kamerplant.

Citrus Mitis Calamondin

Beter bekend als de bittere kamer-sinaasappel is de Citrus Mitis Calamondin een kruising tussen een mandarijn en de Citrus Kumquat. Deze citrusboom krijgt kleine oranje vruchten die maximaal 4 centimeter doorsnee worden. Net als de Citrus Limon draagt deze plant tegelijkertijd vruchten en bloemen en is hij geschikt als kamerplant.

De planten worden geleverd met een hoogte van circa 25 tot 40 centimeter in een 9 centimeter pot.