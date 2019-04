De Chief bureaustoel is een zeer geschikte bureaustoel voor een harde werker die naast comfort ook oog heeft voor design. Al het metaal aan deze stoel is verchroomd. Juist hierdoor oogt de stoel fris en fleurt het jouw werkkamer onmiddelijk op.

De soepele vijfster met medium wielen zorgt voor mobiliteit. De gasveer is in hoogte af te stellen op de lengte van de gebruiker. Ook kan de stoel naar achteren neigen en deze neig is tevens instelbaar op het gewicht van de gebruiker. Ben jij wat zwaarder dan gemiddeld? Draai aan de knop onder de voorkant van de zitting zodat het tegengewicht van de neig wordt aangedraaid.

De zitting loopt onder de knieholte iets naar beneden. Hierdoor heb je als gebruiker iets meer comfort en duwt de zitting niet constant in de knieholte. Het design van de zitting kenmerkt zich door de horizontale strepen. De stoel heeft tevens lumbale ondersteuning (onderrug). De rug loopt in de onderrug iets naar voren waardoor je lekker stevig in de stoel zit en er geen druk op de onderrug ontstaat.

De armen hebben hoesjes om het koude chroom niet direct in aanraking te laten komen met de armen. Deze ritjes zijn natuurlijk ook gewoon te verwijderen indien je het design zonder hoesjes strakker vindt ogen!

De chief wordt per stuk geleverd. Bij ontvangst dient deze in elkaar gezet te worden. Dit neemt ongeveer 5 minuten tijd in beslag.