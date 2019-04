Met zijn compacte groeiwijze en donkerpaarse bloemaren is de Lavandula angustifolia een van de bekendste lavendelrassen. Lavendel is een heerlijk geurende, meerjarige, plant uit het Middellandse Zeegebied. Al vanaf de zeventiende eeuw eeuw verbouwden de Fransen lavendel voor de parfumindustrie.

Bestel hier de lavendelstruiken

Vandaag de dag fleurt lavendel niet alleen de tuin op, in huis en in de keuken is lavendel een goede aanwinst. Ook in de keuken is Lavendel toe te passen. Jonge blaadjes kunnen worden gebruikt bij de bereiding van lams- of schaapvlees, in visgerechten en stoofschotels. De geurige stelen van Lavendel zijn ideaal om te snijden of te drogen, en de nectarrijke bloemen zijn vooral aantrekkelijk voor bijen maar natuurlijk ook voor de mens. Lavendel is uitermate geschikt in een border, als lage heg of om in een sierpot te planten. Lavendel is een winterharde, meerjarige struik.

Verzorging Bij goed onderhoud van de lavendelstruik, geniet je altijd van een rijkbloeiende en mooie compacte struik.

Snoei de heester daarom twee keer per jaar. In het voorjaar na de winter en in oktober (vormsnoei).

Snoei bij de grondige snoeibeurt in oktober terug tot 10 à 15 cm boven de grond maar zorg ervoor dat je nog wel een stukje groen laat zitten.

Snoeien na de bloei. De tweede snoeiperiode van de lavendel vindt plaats na de bloei, tussen augustus en oktober.

Bij deze snoei verwijder je de uitgebloeide bloemen door ze weg te knippen. Ook de uitstekende takjes kun je wegknippen.