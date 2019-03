De olijfboom is de oudste bekende gecultiveerde boom in de geschiedenis. Het is een prachtige groenblijvende boom die een mediterraan tintje naar je tuin of balkon brengt. Uiteraard kunnen ze ook echt eetbare olijven produceren mits het een zeer warme zomer is.

Olijfbomen zijn zeer winterhard, perfect dus voor de Nederlandse achtertuin. De olijf is een groenblijvende boom met dikke, leerachtige bladeren die in tegengestelde paren langs de stengel groeien. Je kunt kiezen uit een boom of een set van twee.

Winterhard tot -15 graden Celcius

Geschikt voor volle grond of als kuipplant

Wordt geleverd met beginnende bloesem waaruit echte olijven groeien

Hoogte bij aflevering: 90-100 centimeter

Prijs: van 44.95 euro voor 29.95 euro

Levertijd: binnen 7 werkdagen gratis thuisbezorgd

Verzorging

De olijfbomen zijn ideaal voor iedere tuin. Je kunt ze in potten planten en op het terras zetten, maar ze kunnen ook gewoon in volle grond geplaatst worden. Olijfbomen houden van een zonnige standplaats en houden absoluut niet van natte voeten. Wanneer de boom in een pot wordt gehouden, zorg er dan altijd voor dat er voldoende gaten onderin de pot zitten. In het voorjaar en de zomer regelmatig water geven. Snoeien is voorlopig niet nodig maar dit kan het beste in het vroege voorjaar of in het najaar rond oktober. De plant heeft voldoende aan water maar mag eens in de zoveel tijd bij gemest worden met Mediterrane plantvoeding, dit is echter niet noodzakelijk.