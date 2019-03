Wil jij ook je mooiste momenten omzetten in bijzondere herinneringen? PicturePeople legt nu heel voordelig jouw zwangerschap, pasgeboren zoon of dochter, je familie of vrienden vast. Er is altijd een fotostudio bij jou in de buurt en de professionele fotografen laten je van je allerbeste kant zien.

Bestel hier een fotoshoot en giftcard van 98 euro voor maar 19,95 euro

Extra leuk: je krijgt ook nog een Pink Giftcard ter waarde van 39 euro cadeau zodat je gewoon nog een keer een fotoshoot kunt doen of weg kunt geven.

Wat krijg je precies? Een shoot duurt 45 minuten onder begeleiding van professionele fotograaf

Een print van je lievelingsfoto op formaat 15 bij 20 centimeter (keuze uit 80 opnames) en dezelfde foto digitaal

Prijs: nu van 98 euro voor maar 19,95 euro inclusief Pink giftcard: Dit is een waardebon van 39 euro voor een extra basic fotoshoot. Deze is ook weer voor jezelf te gebruiken of weg te geven als cadeau

Waar: Je vindt PicturePeople studio’s in Almere, Amstelveen, Maastricht, Nijmegen en Rotterdam.

De actie is geldig tot en met 31 december 2019 en de Pink giftcard is geldig tot en met vier maanden na aankoopdatum

Bestel direct jouw deluxe fotoshoot

Exclusief 0,99 euro administratiekosten. Je kunt tot en met 31 december 2019 terecht bij PicturePeople voor een fotoshoot deluxe. Je dient minimaal 24 uur van tevoren telefonisch reserveren (is verplicht). De Pink Giftcard is tot vier maanden na uitgifte geldig. Laat bij aankomst de deal geprint of op je mobiel zien. Geldig bij alle Nederlandse vestigingen van PicturePeople. Geldig voor maximaal vijf personen, meer personen kunnen tegen een meerprijs van 5 euro per persoon worden bijgeboekt.