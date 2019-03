Met de printer druk je via de gratis app, handgeschreven of vinger-getekende notities of foto’s af. Net als bij een traditionele Post-it memo, maar nu binnen 5 seconden afgedrukt. Via Bluetooth biedt de app talloze leuke en handige toepassingen en sjablonen, zoals bijvoorbeeld een kalender, to-do lijstjes, QR-codes, of boodschappenlijstjes.

Je kunt met de app ook foto’s nemen en afdrukken, of foto’s uit je bibliotheek bewerken en afdrukken. Alles in zwart-wit, zonder inkt of toner!. Met de printer kun je kleine memo's of afbeeldingen afdrukken. Sla belangrijke ideeën of memo's op en druk ze eenvoudig af. Met optionele labels en stickers ook ideaal om bijvoorbeeld namen af te drukken voor op broodtrommels of bekers voor kids.

Meer informatie Printen methode: thermisch printen

Ondersteunde systeem: voor IOS 8.0 of hoger, Android 4.4 of hoger

Resolutie: 203dpi

Ingebouwde batterij: 1000mAh