Deze Japanse roos vrolijkt jou kamer op, of je maakt er iemand zijn dag een beetje beter mee. Bestel nu één of twee Camellia Japonica rozen, nu vanaf slechts 21,90 euro.

Camellia Japonica staat in Nederland beter bekend als Camellia of de Japanse Roos. Het is een prachtige groenblijvende plant met mooi donkergroen glanzend blad. De plant is afkomstig uit China, Japan en Vietnam waar hij hoog in de Bergen groeit. De plant is hierdoor erg sterk en goed winterhard, een ideale plant voor het Nederlandse klimaat. Camelia is wintergroen en de prachtige roosachtige bloemen bloeien van februari tot en met mei. Hij kan zowel in de volle grond geplant worden als kuipplant gehouden worden.

Leuke weetjes: Populaire winterharde plant met roos-achtige bloemen en donkergroene, glanzende bladeren

Afkomstig uit China, Japan en Vietnam, hij wordt daarom ook wel de Japanse Roos genoemd

Wintergroen én winterhard (tot -15 graden Celsius)

Een zeer sterke en winterharde plant met prachtige donkerroze/rood-achtige bloemen

De plant wordt geleverd met zo veel mogelijk dichte knoppen