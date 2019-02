Nooit meer slepen met flessen bruis, want met de SodaStream maak je je eigen koolzuurhoudend water, gewoon met water uit de kraan. Kleine bubbels, grote bubbels, ook dat bepaal je zelf. Bij de machine zitten drie kunststofflessen van 1 liter die je in no time vult met bubbelend water. En helemaal fijn: het is ook nog eens enorm milieuvriendelijk. Nu met 50 euro korting.

Maak kennis met de Limited Studio Edition. Geïnspireerd op de laatste trends in fashion en interieur. De awardwinnende SodaStream Spirit is nu verkrijgbaar in de trendy kleuren Icy Blue en Pink Blush. Een stijlvolle aanwinst voor iedere keuken. Breng kleur, plezier en bubbels in je leven.

De SodaStream maakt in enkele seconden bruisend water naar jouw voorkeur. Je kunt zelf het bruisniveau bepalen, van licht bruisend tot intense bubbels. Daarnaast kun je jouw bruisende water het smaakje geven dat jij het lekkerst vindt. In tegenstelling tot de frisdrank in de winkel, maak je met de SodaStream je eigen drankje zonder suiker. Je kunt dus zorgeloos genieten.

Het pakket bevat: SodaStream SPIRIT bruiswatertoestel (wit, zwart, icy blue of pink blush)

3 herbruikbare flessen 1L (pastelkleurig)

1 SodaStream CO2 cilinder met licentie; goed voor maximaal 60 liter bruisend water