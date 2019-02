Speciaal voor de maand februari hebben wij een Valentijns arrangement om je geliefde, gezin of goede vrienden mee te verrassen, Het GuestHouse Hotel Kaatsheuvel.

Het GuestHouse Hotel ligt op loopafstand van de Efteling & Loonse en Drunense Duinen. Tickets voor de Efteling zijn in het hotel te verkrijgen. Het hotel ligt binnen een straal van 30 km van andere steden, zoals Den Bosch en Breda.

Valentijns arrangement



Arrangement per persoon Twee nachten in comfortabele kamers

Twee keer uitgebreid ontbijtbuffet

Één keer romantisch 3-gangen "shared dining" diner in het restaurant GuestHouse Kitchen

Gratis parkeren

Eerste kop koffie of thee van het huis

Prijs per persoon is 99 euro o.b.v. twee personen per kamer

Extra opties:

Extra persoon op de kamer (vanaf 4-jaar): 54 euro

Kinderen t/m 3 jaar overnachten gratis

Voorwaarden Maximaal zes personen

Geldig voor aankomsten in heel februari 2019

Prijs is exclusief toeristenbelasting à 1,96 euro per persoon, per nacht

Reserveren

Reserveren kan hier met gebruik van actiecode ‘Valentijn2019’.

De actie kan ook per mail (info@guesthousehotels.nl) of telefonisch (0416-273567) geboekt worden onder vermelding van de promotiecode. Dit arrangement is geldig voor aankomsten in februari 2019.

Geen tijd in februari? Kom dan later in 2019 voordelig overnachten in het GuestHouse Hotel.

Met deze NuShop aanbieding overnacht je met 2 personen voor slechts 57 euro per persoon, per nacht. Dit arrangement is inclusief:

Een keer overnachting in een van onze moderne kamers voor 2 personen

Overheerlijk ontbijtbuffet

Gratis gebruik parkeerplaats

Gratis gebruik van onze supersnelle WiFi

1e kop koffie/thee/limonade krijg je van ons!

Prijs per persoon is 114 euro - aankomst zondag tot en met donderdag

Meerprijs aankomst in het weekend/schoolvakanties/op feestdagen: 25 euro per arrangement

Reserveren?

Deze actie is hier te boeken met promotiecode NuShopActie2019.

De actie kan ook per mail (info@guesthousehotels.nl) of telefonisch (0416-273567) geboekt worden onder vermelding van de promotiecode.

Dit arrangement geldt voor aankomsten van 1 maart tot en met 20 december 2019.