Koken was nog nooit zo makkelijk als met de pannen van Sola. De Sola Fair Cooking grillpan is gemaakt van gegoten aluminium met een duurzame PFOA vrije Greblon antistick coating. De pan is ook geschikt voor elke warmtebron. Nu inclusief koekenpan van 20 centimeter, van 94,90 euro voor slechts 39,95 euro, inclusief gratis verzendkosten.

Bestel hier de grill- en koekenpan.

Grillpan

Bakken en braden zonder vet te gebruiken? Met van die mooie bruine grillrandjes? Je doet het met deze grote Sola Fair Cooking grillpan. De grillpan is voorzien van een handige vaste steel. De ideale grillpan een lekker stuk vlees of vis te bereiden. De Fair Cooking serie is de meest hoogwaardige bak/braadpannenserie die we tot nu gemaakt hebben.

De gegoten aluminium behuizing is extra dik om een goede werking op inductie te garanderen en zorg te dragen voor een goede warmteverdeling (geen hotspots), ook blijft deze hierdoor vormvast bij snelle temperatuurwisselingen. Dankzij de meegegoten steelbevestiging is de steel extra stevig verankerd.

De nieuw ontwikkelde Greblon antistick coating is milieuvriendelijk geproduceerd en PFOA vrij, is extra hard en heeft zeer goede anti aanbak eigenschappen, gebruik van olie of boter is (bijna) niet meer nodig. De coating kan temperaturen aan tot wel 250 graden Celcius.

Koekenpan

De Sola Koekenpan Fair Cooking heeft een diameter van 20 centimeter en een handvat dat lekker in de hand ligt. Hierin bak je vlees, vis of een lekker eitje. Deze compacte koekenpan is ideaal voor zowel kleine als grotere gerechten of als je eens alleen voor jezelf hoeft te koken. Gewoon zo’n makkelijk pannetje dat je ook nog eens snel schoonmaakt.

Meer informatie Diameter grillpan: 28 centimeter. Diameter koekenpan: 20 centimeter

Materiaal pan: Gietaluminium met Greblon anti-stick coating C3+

Kleur anti-stick coating: Zwart

Vaatwasserbestendig: Ja (handafwas is aan te bevelen voor een nog langere levensduur)

Niet geschikt voor oven

Warmtebronnen: Elektrisch, keramisch, gas en inductie

Garantie: 10 jaar en op materiaal en productie fouten