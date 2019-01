Deze Vince design eetkamerstoelen komen tot zijn recht in zowel een modern als industrieel interieur. De stoelen zijn trendy, comfortabel en zijn te verkrijgen in meerdere kleuren. Je koopt de kuipstoel Jace met 90,95 euro korting voor 109 euro en de Axel stoel met wel 110 euro korting voor slechts 159 euro.

Jace - van 199,95 euro voor 109 euro

Eetkamerstoel Jace is een strakke industriële kuipstoel, hij komt tot zijn recht in zowel een modern als industrieel interieur. De zitting is bekleed met hoogwaardig PU kunstleder, er is gekozen voor een contrasterend stiksel. Door de in een kuip gevormde zitting is het zitcomfort hoog.

Verkrijgbaar in drie kleuren: antraciet cognac en zand

Prijs: van 199,95 euro voor 109 euro

Levering binnen 7 werkdagen

Gratis thuisbezorgd

Bestel hier de Jace eetkamerstoelen

Axel - van 269 euro voor 159 euro

De industriële eetkamerstoel Axel is een ware eye catcher. Deze eetkamerstoel heeft vele voordelen, namelijk betaalbaar, trendy en erg comfortabel! De Axel is te verkrijgen in meerdere kleuren: bruin, cognac, taupe, vintage blauw en zwart. Combineer meerdere kleuren met elkaar en vorm de perfecte combi.