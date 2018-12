Niks leuker dan met elkaar kaasfonduen: bij de kaasboer een mix van Emmentaler (voor die draden) en ‘fromage cuit’ halen, glaasje kirsch, geperste knoflook en een goede scheut wijn erbij. Wit stokbroodje in de oven en klaar ben je. Deze pan van Boska is door z’n koperen kleur niet alleen hartstikke hip, maar ook nog eens heel praktisch: hij is 21 centimeter hoog, 28 centimeter breed, heeft de inhoud van 1 liter en heeft een egale bodem. De brander in stevige betonnen voet en vier roestvrijstalen vorken komen erbij.

