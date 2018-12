Cryotherapie. Je hebt het vast weleens voorbij horen komen, maar wat is het eigenlijk? Tijdens een ‘chill-sessie’ verblijf je maximaal 3 minuten in een ruimte waar het -110 graden Celcius is. Door in enkele minuten tijd je lichaam af te laten koelen met extreem droge kou, stimuleer je je bloedsomloop en immuunsysteem. Hiermee geef je jezelf een fysieke en mentale boost. Het bloed trekt zich terug naar de romp en je lichaam geeft als tegenreactie zuurstof, zuurstof, ontstekingsremmers en hormonen vrij die je herstel bevorderen. Na afloop voel je je vitaler, sterker en vrolijker.

Geldig tot en met 31 maart 2019. Een 5-rittenkaart is geldig voor 1 persoon. Het is mogelijk om de 5-rittenkaart cadeau te geven. Neem bij het eerste bezoek aan Freezlab het uitgeprinte ticket mee. Er wordt dan een account voor jou aangemaakt waar de 5-rittenkaart aan wordt gekoppeld. Check de lijst met contra-indicaties op de website van Freezlab om te kijken of je in de cabine mag: https://www.freezlab.nl/behandeling/

Over Freezlab

Wil je je lichaam in maar 3 minuten tijd een natuurlijke reset geven? Stap dan bij Freezlab in een whole body cryo cabine. De temperatuur van -110 graden Celcius zet je lichaam op scherp. De kouprikkel activeert allerlei fysiologische processen. De bloedcirculatie wordt gestimuleerd, het immuunsysteem en de stofwisseling krijgen een boost. Door de stoffen die in je lichaam vrijkomen voel je je direct na afloop krachtiger. Opgewekter. Frisser.

Cryotherapie is niet nieuw. Het is gebaseerd op een eeuwenoud principe: het menselijk lichaam blootstellen aan extreme kou. Maar dan wél op een comfortabele manier. Door de zeer droge lucht voelt de kou héél anders aan dan je denkt.



In het buitenland wordt het ook door grote sportclubs gebruikt, zoals AC Milan, Bayern München, Roland Garros en INSEP (het Nationale Franse Sport Instituut). Cryotherapie wordt tevens in ziekenhuizen toegepast als revalidatietherapie en om herstel na operaties te versnellen.



Met cryotherapie geef je je hele lichaam een boost, waardoor je je beter en sterker voelt. Na 3 minuten stap je vrolijker en vitaler uit de cabine.