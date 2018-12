Weet je nog, die tijd voor mobiele telefoons en Netflix. Toen je nog gezellig met z’n allen na het eten, of op een druilerige zondagmiddag aan tafel schoof met vrienden en familie om elkaar eens lekker ouderwets in te maken met een potje 'Mens, erger je niet'. In dit spellenpakket zitten Party&Co, Pim Pam Pet Adults en Mens Erger Je Niet.

Maak je spelletjes avond compleet met het ultieme party spel. Met Party & Co combineert de beste elementen van de leukste gezelschapsspellen zoals tekenen, verboden woord, uitbeelden en vraag en antwoord. Party & Co Original kan je met 3 of meer personen spelen en is geschikt voor spelers vanaf 14 jaar.

Mens Erger Je Niet, wie kent het niet. Sla je tegenstanders van het bord. Gooi met de dobbelsteen en zorg dat je als eerste je vier pionnen thuis brengt, maar pas op, want voordat je het weet, gooit iemand je van het bord af. Dus houd het hoofd koel en erger je niet!Inclusief een dubbelzijdig speelbord voor 2-4 en 2-6 spelers. Het meest gespeelde spel, een klassieker die in elk huishouden thuishoort.

Durf jij je met Pim Pam Pet Adults Only bloot te geven in goed gezelschap? Je kunt ook met z'n tweeën spelen, of ieder voor zich. Bij een fout antwoord geef je dan een kaartje aan je tegenspeler, of aan de spelleider.