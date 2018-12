Laguiole Style de Vie steakmessen komen van oorsprong uit Zuid-Frankrijk en staan al jaren te boek als de beste vleesmessen. Herkenbaar aan het honingbijtje aan de bovenkant van het mes, waar het lemmet (in dit geval van zwart ebbenhout) overgaat in het mes van roestvrij staal. De vlijmscherpe messen zijn 22,5 centimeter lang en komen in een luxe opbergkist. Bij de set van zes steakmessen krijg je er ook nog drie kaasmesjes in een houten tray. Ze zijn geschikt voor alle soorten kaas.

De collectie van Laguiole Style de Vie staat voor betaalbare en hedendaagse luxe die voor iedereen toegankelijk is. De producten worden gekenmerkt door een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en zijn ontworpen naar het model ''Laguiole''. Een tijdloos merk met een bijzondere beleving.

Laguiole Style de Vie 3-delige set kaasmessen uitgevoerd in het zwart. Voor iedereen die van een goed gevulde en gezellige borrelplank houdt vol met kaasjes en al dat andere lekkers wat daarbij hoort mag deze set kaasmessen niet ontbreken. De bourgondische stijl die zo'n kaasplank met zich meebrengt hoort toch echt aangesneden te worden met deze mooie kaasmessen van Laguiole Style de Vie. Laat die gezellige avonden maar komen.

Steakmessen van Laguiole Style de Vie met een heft van zwart ebbenhout en voorzien van een prachtige decoratie op de rug van het mes. De 6 steakmessen zitten verpakt in een luxe zwarte kist. De kleur zwart staat voor chique, luxe en neutraal. Til jouw gedekte tafel naar een hoger niveau, een smaakvol bereid stuk vlees wordt hiermee in stijl aangesneden. De set is ook uit te breiden met vorken in dezelfde kleur.