We maken bij deze alvast excuses aan je baas want wij snappen dat je die snoozeknop blijft indrukken. Deze dekbedovertrekset is gemaakt van 100 procent katoensatijn en dat is zo zacht dat je nooit meer uit bed wilt. Het overtrek is wit met enkele dunne grijze lijnen. Door de speciale satijnweving krijgt de stof een lichte glans. De twee bijpassende kussenslopen van 60x70 centimeter worden natuurlijk standaard meegeleverd.

Gebaseerd op ons gestreepte badgoed van Original, geïnspireerd op de nostalgische Walra handdoek van vroeger. De bovenzijde is van geweven kwaliteit met kleine streepjes die samen een streeppatroon vormen. De achterzijde is uni wit. Met dit overtrek eren we ons cultuurgoed. Uitgevoerd in zacht en soepel satijn met een natuurlijke glans. Wat een weldaad om onder te slapen.

Dit dekbed, geconfectioneerd op 260 centimeter, heeft een extra lange instopstrook over de gehele breedte. Koude voeten behoren tot de verleden tijd.

Kwaliteit: 100 procent katoensatijn